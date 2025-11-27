県は26日、2029年4月開学予定の県立大の基本設計を公表した。県佐賀総合庁舎（佐賀市八丁畷（なわて）町）の本館を改修した上で、敷地内に2館を新設。最終的な建設費は130億〜140億円程度を見込む。「多様な人々が行き交い、関わり合い、学び合う場」を目指し、学生らが自然と集まり交流できるスペースを多数配置する。

基本設計では、学生が主に過ごす4階建てのA館、大・中の講義室がある1階建てのB館（いずれも新設）、庁舎を改修して教職員の部屋や事務機能を持つ4階建てのC館−の3館で構成。B館の屋上（2階部分）にはテラスと、A館とC館をつなぐ渡り廊下をつくる。

交流スペースとして、スクリーンを使ってプレゼンテーションなどが行える階段型の空間や、ソファ席などを設ける。講義室と廊下の間は透過性のある間仕切りを設置するなど、授業や研究に取り組む学生の姿が見えるようにする。

県は建設費について「基本設計段階では約104億円」としつつ、近年の物価や人件費の上昇率を踏まえ、最終的な見込み額を示した。設計や備品などの費用を含めた全体の事業費を200億円に収めたい考えだが、見通しは現時点では不明という。

既に実施設計に入っており、県議会での議決などが順調に進めば27年4月ごろから工事を始める。A館は29年度中の完成を目指しており、初年度の学生はB、C館を活用するという。（田中早紀）