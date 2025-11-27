「ボージョレ・ヌーボー飲む？」＜回答数37,716票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第366回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ボージョレ・ヌーボー飲む？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ボージョレ・ヌーボー飲む？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
赤ワインに合うミニトマトのブルスケッタ
【材料】（2~3人分）
ミニトマト 10~12個
ニンニク(みじん切り) 小さじ 1/2
オリーブ(黒:みじん切り) 大さじ 1
バジル(生) 適量
オリーブ油 大さじ 1
塩コショウ 少々
バゲット(スライス) 6~8枚
バター 適量
【下準備】
1、ミニトマトはくし切りにしておく。
2、生バジルは手で細かくちぎっておく。
【作り方】
1、オリーブ油にみじん切りニンニク、みじん切り黒オリーブ、ミニトマト、生バジル、塩コショウを加えてよく混ぜる。
2、スライスしたバケットをオーブントースターで焼き、バターをぬり、(1)をのせる。
(E・レシピ編集部)
