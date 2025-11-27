スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ボージョレ・ヌーボー飲む？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「ボージョレ・ヌーボー飲む？」

・「ボージョレ・ヌーボー飲む？」の結果は…


・1位 … 飲まない 74%
・2位 考え中 14%
・3位 飲む 11%

※小数点以下四捨五入

37,716票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

赤ワインに合うミニトマトのブルスケッタ


【材料】（2~3人分）

ミニトマト 10~12個
ニンニク(みじん切り) 小さじ 1/2
オリーブ(黒:みじん切り) 大さじ 1
バジル(生) 適量
オリーブ油 大さじ 1
塩コショウ 少々
バゲット(スライス) 6~8枚
  バター 適量

【下準備】

1、ミニトマトはくし切りにしておく。



2、生バジルは手で細かくちぎっておく。

【作り方】

1、オリーブ油にみじん切りニンニク、みじん切り黒オリーブ、ミニトマト、生バジル、塩コショウを加えてよく混ぜる。



2、スライスしたバケットをオーブントースターで焼き、バターをぬり、(1)をのせる。



(E・レシピ編集部)