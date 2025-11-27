日本初の実測地図を作った伊能忠敬（1745〜1818）と同時代を生きた地図製作者5人の功績を紹介する企画展「知っていますか？ 国が認めた地図製作者たち」が、小倉北区のゼンリンミュージアムで開かれている。

企画展は、同館が所蔵する「伊能忠敬測量図」（実測輿地図）が国の重要文化財指定を受けたことを記念し、伊能と影響を与え合った江戸時代の地図製作者の功績や人柄に焦点を当てる。5人は石黒信由、間宮林蔵、近藤重蔵、久米通賢、長久保赤水。それぞれが製作した地図や、測量先の暮らしなどを描いた絵画の複製が展示されている。

常陸国（現在の茨城県）生まれの間宮林蔵は、少年時代から河川工事に苦労する地元の役人に効率的な方法を提案するなどして「神童」と呼ばれた。幕府に才能を認められると、役人として測量術を学んだ。蝦夷地（現在の北海道）や樺太（サハリン）を10年以上かけて測量した成果は、伊能の地図にも反映されたという。

同館の河野由美学芸員は「江戸時代の地図製作者たちを通し、地図の面白さを知るきっかけになれば」と語る。

12月26日まで。午前10時〜午後5時、月曜休館。入館料1500円。（中西是登）