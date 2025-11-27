トランプ氏の側に事情がある？

トランプ米大統領は11月21日、ホワイトハウスで次期ニューヨーク市長のマムダニ氏と会談した。トランプ氏はマムダニ氏を「狂った共産主義者」と批判していたが、会談後の会見で「党派の違いなどない。強固で安全なニューヨークを実現するために彼を支える」と協力する姿勢を表明した。

【写真】“おじいちゃんとのツーショット”を次々公開 「トランプ氏の孫娘」もゴルフ界で議論の的

トランプ氏が支持層（MAGA派）からの反発を覚悟の上で融和に動いた背景を巡り、様々な憶測が流れている。

「優れた政治的戦略家としてのイメージを示すことが狙いだった」との見方が有力だが、トランプ氏には歩み寄らなければならない事情があったと筆者は考えている。マムダニ氏が掲げる「生活費高騰への対応」が米国民の最大の関心事項になったからだ。

ゾーラン・マムダニ氏の公式X（@ZohranKMamdani）より

ロイターの最新の世論調査で、トランプ氏の支持率は38％と、2期目で最低水準に落ち込んだ。生活費高騰への対応の不満などが主な要因だ。

トランプ氏は、インフレは収まったと主張しているが、直近（今年9月）のインフレ率は3.0％に拡大した。関税のせいで牛肉やコーヒーなど身近な食品価格が高騰している。

事態を重く見たトランプ氏は14日、牛肉やコーヒーなど幅広い輸入食品を相互関税の対象外とする大統領令に署名した。関税はインフレをあおるものではないと強弁してきたトランプ氏にとって痛恨の方針転換だ。

生活費高騰抑制に即効薬みつからず

人工知能（AI）向け電力需要の急増で光熱費もうなぎ上りだ。米シンクタンク「センチュリー財団」は、今年第2四半期の平均的な光熱費は前年に比べて12％上昇したとの分析結果を示した。

高インフレは米国民の生活を圧迫している。米銀バンク・オブ・アメリカは最新の調査で、米国の約4分の1の家庭が毎月の収入を生活費に使い切ってしまう状態にあることを明らかにした。

トランプ氏はホワイトハウスにウォール街のトップを招き、生活費高騰抑制に向けた方策を議論したが、即効薬がみつからないのが現状だ。

トランプ氏にできることは閣僚への八つ当たりしかないのかもしれない。トランプ氏は19日、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げしなければベッセント財務長官を更迭すると示唆した。

この発言の背景には、ベッセント氏がパウエルFRB議長の解任阻止に動いたことがある。だが、政権の重鎮であるパウエル氏を解任すれば、トランプ政権は一気にレームダック化してしまうだろう。

米国で深まるビリオネアへの反発

トランプ氏の苦境を尻目にマムダニ氏は飛ぶ鳥を落とす勢いだ。

マムダニ氏のキャッチフレーズである「アフォーダビリティー（手の届く生活コスト）」は、米国政治の主要争点に躍り出た感がある。その政策もニューヨークにとどまらず、米国全土で人気を博している。

注目すべきは「ビリオネア」と呼ばれる大富豪への反発を喚起した点だ。

世論調査企業ユーガブによれば、マムダニ氏の政策提案のうち6つが、米国全土で過半数の支持を集めている。最も人気が高いのは、富裕層と法人への増税だ。回答者の69％、共和党支持者の40％がこの考えを支持した。

米調査企業ハリス・ポールの世論調査でも同様の傾向がみられる。ビリオネアが米国の民主主義を脅かしていると回答した米国人は53％と、初めて過半数となった。さらにビリオネアへの幻滅から、回答者の71％が「ビリオネア税」の導入を支持し、53％が保有資産額の制限を求めている。さらに3分の1以上が「米国経済はビリオネアを優先する不公平な競争環境だ」と回答した。

これらの調査から、米国で社会主義的な傾向が強まりつつあることがわかる。その傾向が特に強いのはミレニアル世代（1980年代前半から1990年半ばまでに生まれた世代）だと言われている。

資本主義の恩恵を感じられない

インターネット決済サービス大手ペイパルの創業者であるピーター・ティール氏は、2020年に「なぜミレニアル世代は社会主義を支持するのか」と題するコラムを発表した。そこで論拠に挙げたのは、学生ローンの負担の大きさや住宅価格の高騰だ。長期にわたって資本がマイナスの状態になるため、資本主義システムの下で恩恵を感じることができず、これに反発するようになるのは当然という主張だった。

最近になって、彼の主張が再び関心を集めている。学生ローンや住宅を巡る環境が5年前と比べて一層深刻になっているからだ。

学生ローン債務が合計で1兆7000億ドル（約267兆円）に膨らむ中、トランプ政権は新型コロナウイルスのパンデミック後の返済猶予措置を5月に撤廃した。そのため約3分の1で返済が延滞しており、今後、デフォルト（債務不履行）の急増が危惧されている。

マイホームも今や高嶺の花だ。全米不動産業者協会によれば、米国で初めて住宅を購入する人の年齢中央値が40歳に上昇し、過去最高となった。2021年は33歳だったが、ここ数年は価格と住宅ローン金利の大幅上昇が影響し、多くの人が持ち家の取得を先送りせざるを得ない状況に追い込まれている。

「米国で社会主義が政治の争点になる」と断言するつもりはないが、今後の動向について最大の関心を持って注視すべきだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部