

選書をサポートするアプリ「ヨンデミー」を導入した小学校では、学校図書館の貸出冊数が前年同月比で2.4倍に増えたという（写真：豊橋市立津田小学校提供）

【写真】学校図書館の貸出冊数を前年比2.4倍に増やしたAI選書アプリとは？

「令和7年度全国学力・学習状況調査」によると、「読書が好き」「家にある本の冊数が多い」と回答している児童生徒ほど各教科の正答率が高いとの結果が出ているが、一方で、読書が好きな児童生徒の割合は減少傾向にある。

子どもたちの読書離れや学力との関連が指摘されるようになって久しいが、こうした中、Yondemyが提供するオンラインの読書教育アプリ「ヨンデミー」が注目されている。AIの「ヨンデミー先生」というキャラクターが、子どもの好みや読書レベルに合わせて日々の選書をサポートする月額定額制アプリだ。

本の楽しみ方や感想の書き方を1日3分で学べる「ミニレッスン」や、「キャラクターとの冒険」などのゲーム性も盛り込まれており、小学生を中心にユーザーが増加、累計ユーザー数は約2万8000人に上る（関連記事）。

初の学校導入、現場は｢読解力の低下｣に危機感

そんなヨンデミーが、2025年6月から実証実験として愛知県豊橋市立津田小学校で導入された。公教育への参入としては5月から東京都文京区の育成室（学童）でも実証実験が始まっているが、学校現場への導入は初となる。Yondemy代表取締役の笹沼颯太氏は、こう話す。

「近年の課題となっている読書力の低下や読書離れを解決したいと考えており、学校との連携を模索していたところ、愛知県の老舗書店である豊川堂書店から豊橋市の教育委員会をご紹介いただき、自治体・書店・弊社の三者連携による実証実験が実現しました」

豊川堂は豊橋市内の全小学校に教材や図書を納入している書店で、学校図書館のデータも一元管理している。今回、その蔵書データとヨンデミーを連携することで、学校図書館で借りられる本から子どもたちに合った本を紹介できる体制が整ったという。

津田小学校校長の滝川昌男氏は、以前から子どもたちの読書の状況について危機感を抱いていた。

「テストの問題文の意図が読み取れているのだろうかと思うような回答が増えていて、子どもたちの読解力の低下を感じています。ゲームや動画視聴に費やす時間が増え、本を読む時間が減っていることが関係しているのではないかと考えています。本校は昔から読書教育を展開してきた学校ですが、学校経営方針にも読書に関する活動を盛り込み、とくにコロナ禍以降、取り組みを強化しています」

そんな中、市教委から声がかかりヨンデミーを導入することになったことについて、図書館主任教諭の鈴木紀予氏は次のように話す。

「親子読書のほか、オリエンテーションや読書週間キャンペーンなどにも力を入れていて、貸出冊数は伸びてはいたのですが、ICTを活用してもっと何かできないかと考えていました。AIの選書アプリを使えるなんて、これはチャンスだと思いました」

本に関する会話が増え、感想提出を楽しむように

津田小学校ではまず、2025年6月から小学1年生の1人1台端末にヨンデミーを入れ、朝の登校後にミニレッスンで本の選び方や楽しみ方などを学び、給食後の10分の読書タイムに読書をして簡単な感想を書くという形で利用を始めた。さらに、タブレット端末を持ち帰り自宅でも使えるようにして、夏休み前までに順次、全学年へと導入を広げていった。



津田小学校では、登校後や給食後にヨンデミーを利用（写真：豊橋市立津田小学校提供）

先行した1年生たちは、すぐにヨンデミーに夢中になったという。

「ヨンデミー先生とチャットで会話できるので、『ゲームみたいで楽しい』と言っていました。ほかの子が読んだ本の感想を見て相手にハートマークを送ることもできるので、その交流も楽しいようです。『自分も読んでみよう』と友達が読んだ本を手に取る子もいますし、読んだ本の話で盛り上がったりもしています。1年生はとくに本に関する会話が増えましたね」（鈴木氏）



ヨンデミーの利用画面（写真：Yondemy提供）

同校教頭の夏目容子氏も、手応えを感じているようだ。

「当初は導入のために本棚を整理したり、背表紙のラベルを整えたりするなど、手間のほうが大きいのではと思っていましたし、最初はアプリの不具合なども多く戸惑いました。しかし、安定して活用できるようになると、個別最適な読書支援をヨンデミー先生がやってくれることがわかってきました。

今では教員が忙しくて手が回らない部分をサポートしてもらっていると感じています。子どもたちも、教室に本を持っていくだけで『先生、その本、何？』と興味を持って集まってきますし、読み聞かせも真剣に聞いてくれるようになりましたね」

ヨンデミーでは感想の書き方のコツなども学べるので、本の感想を書くことを楽しむ子どもも増えてきたという。「文字に触れる機会は確実に増えたので、今後は本を紹介しあうなど、何らかの形で表現力の向上にもつなげたい」と滝川氏は話す。

｢ヨンデミー｣導入で貸出冊数は2.4倍に

数字にも子どもたちの変化が表れている。2025年7月の学校全体の貸出冊数は1595冊となり、前年同月の669冊から約2.4倍に増加。夏休みを経て9月は1282冊、10月は1107冊と減ったが、いずれも前年同月と比べると2倍以上の増加となっている。





また、導入前の保護者アンケートでは、家庭で「まったく読書をしていない」と答えた割合は39％に上っていたが、ヨンデミー導入後はこうした“不読層”のうち41％が全国平均以上の冊数を読了、32％がタブレット端末を持ち帰り家庭でも読書感想記録を行った。

夏休み期間中も、全校児童の71%が自主的に読書記録を継続。毎日欠かさず読書を続けた児童もいるほか、不読層だった児童も44％が夏休み中も継続利用したという。3冊は学校図書館の蔵書からお薦めされるが、任意の市内図書館を登録すればその蔵書からも7冊お薦めされるので、児童は夏休みもヨンデミーを利用しやすかったのだろう。

また、ヨンデミーは年齢や学年に応じた選書ではなく、読んだ本や感想などに合わせてAIがそれぞれの読書レベルに合った本を紹介してくれるが、そうした選書が日本語を母語としない児童の助けにもなったという。

「その子は簡単な本から日本語で読書を始めて2カ月で100冊ほど読了し、日本語への理解を深めることができました。本校に学校司書が来るのは週に一度だけなので、どうしても十分に支援できない部分がありますが、そこをヨンデミーがフォローしてくれるようになったと感じています」（鈴木氏）

AIが代替できない学校図書館の機能とは？

一方、ヨンデミーは学校図書館の「読書センター」の役割は果たしてくれるが、「学習センター」や「情報センター」としての機能は今後も教員や学校司書がしっかり担う必要があると、鈴木氏は考えている。

「今、居場所づくりや子どもの声を反映した図書館づくりといった面にも力を入れていますが、そうした取り組みもAIにはできないことだと思っています。また個別最適な読書をどのように協働的な学びや読解力の向上につなげていくかも今後の課題です」（鈴木氏）



津田小学校の学校図書館（写真：豊橋市立津田小学校提供）

今後の読書教育について、滝川氏はこう語る。

「学校の蔵書にはない本もありますので、保護者との連携も必要です。市内の図書館に子どもを連れていっていただいたり、ヨンデミーから保護者に届く子どもの読書レポートも活用しながら本に関する会話を増やしたり、親子で読書を楽しんでいただけるような形にしていきたい」

9月24日からは、豊橋市立豊小学校でもヨンデミーの導入が始まっている。朝読書や休み時間、授業の隙間時間、自宅などで、児童が任意で利用する形にしている。先行した3年生のクラスでは、導入からの1カ月において、毎週欠かさず感想を記録した児童が全体の63％、その感想の件数は742件に上るという。

笹沼氏は「分析はこれからですが、津田小学校を上回る勢いで利用されています」と話す。豊小学校でも、順次全学年に利用を広げていく予定だ。

読解力につながっているのか？検証が必要

豊橋市教育委員会学校教育課指導主事の加藤篤氏は、「ヨンデミーのサービスは知らなかったが、読書離れという課題意識はあり、読書教育に熱心な2校で実証実験を始めることにした」と話し、こう続ける。

「私も津田小学校に行きましたが、子どもたちは楽しそうに読書に取り組んでおり、貸出冊数も上がってきています。今後が楽しみです。一方で、お薦めの本の難易度が上がったときに読むのをやめてしまう子が出てこないか、借りた本をしっかり読んでいるのか、読解力につながっているのかといった検証も必要となります。2027年3月末までの活用の結果を踏まえ、継続実施の可能性を探っていきたいと考えています」

学校現場にテクノロジーを導入することで、読書習慣の定着は図れるのか、また読解力の向上も期待できるのか。1年半以上にわたる実証実験で蓄積されるエビデンスに、引き続き注目したい。

（酒井 明子 : フリーライター）

（佐藤 ちひろ : エディター・ライター）