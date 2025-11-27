

中国政府は自動車の加速性能を一定以下に抑える規制を導入する。一般的にエンジン車より加速能力の向上が容易なEV（電気自動車）、PHV（プラグインハイブリッド車）の性能競争が激化した結果、急加速による事故が増えていることに対応する。

中国政府は現在、国家安全基準「自動車安全運行技術条件」の改定作業を進めている。公安部が11月10日に発表した改定案によれば、乗用車は時速0-100km加速（停止状態から全力加速で時速100kmに達するまでの時間）を5秒以上とすることが義務付けられる。

電動化の進展により、加速性能を向上させるうえでの技術面・コスト面の障壁は大幅に低下した。回転数が上がらないと最大トルクを発揮できないエンジンに比べ、電動モーターは低回転時から最大トルクを発揮できるためだ。アメリカのEVメーカー、テスラの「モデル3」パフォーマンスの「0-100km」所要時間はわずか3.1秒だ。

「0-100km」3秒未満のクルマも

中国でも多くの自動車メーカーはテスラにならい、加速性能を重視する傾向を強めている。スマートフォン大手の小米（シャオミ）が投入したEV「SU7」や吉利汽車が展開するプレミアムEVブランド、Zeekr（ジーカー）の「001」などの人気モデルは、「0-100km」が3秒未満とポルシェやフェラーリの高級スポーツカー並みでありながら、販売希望価格は30万元（約650万円）を切っている。

新たな安全基準の起草作業を担当する部署は、近年、EVやPHVなどモーター駆動車の発進加速時に制御不能となる事故が多発していると指摘する。これらのクルマでは発進時に「高加速モード」を選択できる機能がついており、このモードを使用する際に、運転者の準備が不足していたり、制御技術が不十分だったりすることが原因だ。



AVシステムの安全への影響も考慮、一定速度以上で自動的に画面がオフになる機能を義務付ける（ファーウェイが奇瑞汽車と共同で展開するEVブランド「智界」R7のコックピット）

新基準では、エンジンやモーターの始動時には低加速モードをデフォルトとし、高加速モードへの移行には運転者自身が設定を変更しなければ利用できないようにする。これにより、運転者は心身両面で運転準備を整える余裕を持てるという。

時速10km以上で映像再生などの停止義務付け

新基準では、加速性能規制以外にも、EVやPHVを対象にした新たな安全対策を複数導入する方針だ。例えば、バッテリー容量の大きいEVなどに付き物の充実したAVシステムについての対策だ。



運転者に与える悪影響を軽減するため、車速が時速10kmを超えた時点で、運転者用のディスプレイは自動的にオフになり、映像再生やゲーム機能は停止される設定をメーカーに義務付ける。

さらに、アクセルペダルの踏み間違えによる事故のリスクを軽減するため、新基準では誤操作時の加速抑制機能の搭載が義務化される。具体的には、停車時や徐行時に出力を検知し加速を抑制、また音声や光により運転者に明確な警告を発する仕組みだ。

