◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が２６日、都内で行われ、阪神・佐藤輝明内野手（２６）がセ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）を受賞した。パはソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が初のＭＶＰ。新人王にはセがヤクルト・荘司宏太投手（２５）、パはロッテ・西川史礁外野手（２２）が選ばれた。

６割を超える得票率で２位以下に大差をつけてセ・リーグの新人王に輝いたヤクルト・荘司は「獲得できるのは一度だけ。新人王をとるんだと後半の試合に臨んだので、それが実って良かった」とマウンドではめったに見せない笑顔で喜びを語った。

即戦力の期待にこたえ、球団記録を塗り替える新人のデビューから９試合連続無失点の好スタート。５月中旬からコンディション不良で離脱も約１か月で復帰した。独特のフォームから投げ下ろす直球とチェンジアップを武器に、ベテランの風格すら漂うマウンドさばきで、４５登板で２勝１敗、防御率１・０５。チーム最多の２８ホールドをマークした。

堂々の結果にも、最も印象に残るシーンは「巨人戦（８月５日・東京Ｄ）でキャベッジ選手に打たれた（決勝の）３ラン」。痛恨のプロ初被弾初黒星だったが「自分の中でターニングポイント。ダメな部分を修正できた」と屈辱をバネに飛躍した。

球団の新人王は１９年の村上以来で、投手では１３年の小川以来。チームの顔ともいえるビッグネームに「いい響きですね。２人のように長く活躍したい」。池山新監督の下で最下位脱出を図る来季は守護神に立候補。「セーブ王をとって、またここに戻ってきたい」と力強く言い切った。

【記録メモ】

荘司（ヤ）、西川（ロ）がともに最下位チームで新人王を獲得した。最下位チームの新人王は２４年の武内（西）に続いて２年連続。これまで最下位チームで新人王獲得がセで７度、パで８度あったが、同一年にセ・パ両リーグで最下位チームの選手が新人王獲得は初。