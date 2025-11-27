プロ野球・巨人のリチャード選手が26日、元HKT48の外薗葉月さんと結婚したことを自身のInstagramに直筆で発表しました。

リチャード選手は「字僕が書いたんで汚いですがご了承お願いします」とつづると、花嫁をおんぶした写真に直筆メッセージを添えました。

「いつも応援して下さる皆様 関係者の皆様へ この度、読売ジャイアンツ砂川リチャードとアーティスト外薗葉月は結婚しますことをご報告させていただきます。これまでありがたいことにお互い多くの方に支えられ、今の仕事をさせていただいてる事に感謝しております。まだまだ未熟な2人ですが互いに力を合わせて、人生を共に歩んでまいります。これからも温かく見守っていただけたらうれしいです。どうか今後ともよろしくお願い致します。砂川リチャード・外薗葉月」。

そのほか、葉月さんを肩に乗せ堂々と胸を張るリチャード選手や、ハンバーガーをほおばるポップな画像などが投稿され、二人の笑顔がはじけていました。

リチャード選手はこの日契約更改交渉に臨み、1000万円から1600万円アップの2600万円でサインしました。（金額は推定）