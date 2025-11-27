※経済指標

＊新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）22:30

結果 21.6万件

予想 22.3万件 前回 22.2万件（22.0万件から修正）



＊耐久財受注（速報値）（9月）22:30

結果 0.5%

予想 0.6% 前回 3.0%（2.9%から修正）（前月比)

結果 0.6%

予想 0.2% 前回 0.5%（0.3%から修正）（輸送除くコア・前月比)



＊シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（11月）23:45

結果 36.3

予想 43.9 前回 43.8



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30

原油 +277.4万（4億2693万）

ガソリン ＋251.3万（2億0990万）

留出油 +114.7万（1億1223万）

（クッシング地区）

原油 -6.8万（2175万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊米地区連銀経済報告（ベージュブック）

・米経済活動はほとんど変化が見られなかった。

・全体的な個人消費は高所得層を除いてさらに減少。

・雇用は僅かに減少。

・物価は緩やかに上昇。

