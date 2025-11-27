※経済指標
＊新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）22:30
結果　21.6万件
予想　22.3万件　前回　22.2万件（22.0万件から修正）

＊耐久財受注（速報値）（9月）22:30
結果　0.5%
予想　0.6%　前回　3.0%（2.9%から修正）（前月比)
結果　0.6%
予想　0.2%　前回　0.5%（0.3%から修正）（輸送除くコア・前月比)

＊シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（11月）23:45
結果　36.3
予想　43.9　前回　43.8

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30
原油　+277.4万（4億2693万）
ガソリン　＋251.3万（2億0990万）
留出油 　+114.7万（1億1223万）
（クッシング地区）
原油　-6.8万（2175万）
＊（）は在庫総量

※発言・ニュース
＊米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・米経済活動はほとんど変化が見られなかった。
・全体的な個人消費は高所得層を除いてさらに減少。
・雇用は僅かに減少。
・物価は緩やかに上昇。