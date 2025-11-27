「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

３歳馬初の天皇賞・秋→ジャパンＣ連覇が懸かるマスカレードボールは２６日、美浦坂路で順調ぶりをアピールした。

真っ白なモヤに包まれた午前７時の美浦トレセン。関東勢の先陣を切って、天皇賞・秋を制したマスカレードボールが坂路に姿を現した。先行するツルマウカタチ（４歳２勝クラス）を前に見ながらスムーズに加速。コーナーワークでインを突き、軽く仕掛けられた程度で４Ｆ５３秒０−３８秒１−１２秒４をマークした。

１週前には美浦Ｗで長めから追われ、６Ｆ８２秒０−３７秒３−１１秒３を記録済み。直前の坂路追いはいつものパターンだ。動きを見守った手塚久師は「先週との兼ね合いで、それほど強くやらなくてもいいのかなと。全体時計もまずまず動いていた」と予定通りであることを強調。ラスト１Ｆは１２秒４を要したが「相手に合わせたものでそれほど速くはないが、動き自体は良かったと思います」と力強くうなずいた。

戦いの舞台は東京芝２４００メートルへ。指揮官は「ダービーで２着に来ているので悪いとは言えないが、天皇賞・秋の設定と比べるといいとも言えない」とやや難しい表現。その真意を「馬場入りしてからゲートインまでのシチュエーションが彼には向かない。精神的な難しさかなと思います」と口元を引き締めた。

国内外の強敵が集い、メンバーレベルはさらにアップ。指揮官は「胸を借りる立場であることは間違いない」と語気を強めたが、手にした盾の重みを裏切るわけにはいかない。「状態面に問題はなく、肉体面の上積みはあると思います。あとは当日、彼がいい精神状態でゲートインできるようにファンの皆さまが応援してくだされば頑張ってくれると思います」。３歳馬初の『秋盾＆ジャパンＣ制覇』の期待がかかる一戦。課題をクリアして新たな歴史の扉を開く。