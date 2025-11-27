2児の母・坂下千里子、「豪華に見えちゃう」手作り弁当を披露 「すげ〜うまそう」「さすがです」と反響
2児の母でタレントの坂下千里子（49）が25日、自身のインスタグラムを更新。カツがぎっしり詰まった手作り弁当を披露した。
【写真】「すげ〜うまそう」坂下千里子の“ボリューム満点”手作り「豚カツ弁当」弁当
ここ最近の投稿で、日々の生活で手作りしている弁当をたびたび紹介している坂下。この日はリクエストされたという特製の「豚カツ弁当」を紹介した。
「豚カツ」「千切りキャベツ」「万願寺とうがらしのおかか和え」「ゴボウサラダ」「明太子入り卵焼き」「椎茸のチーズ焼き」と、多彩なおかずが曲げわっぱにぎっしり詰め込まれ、食べ応え満点の弁当になっている。
坂下は献立を書き並べながら「書き出してみたらなんだか豪華に見えちゃう」と控えめにコメントし、「今日は少し寒そうです！皆さま暖かくして行ってらっしゃい！」とフォロワーへの気遣いの言葉で投稿を締めくくった。
コメント欄には「すげ〜うまそう」「これは旨い！」「さすがです」「カツは嬉しいですね〜」「今日も最高のお弁当ですね」など称賛する声が寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女（17）、10年12月に長男（14）が誕生している。
【写真】「すげ〜うまそう」坂下千里子の“ボリューム満点”手作り「豚カツ弁当」弁当
ここ最近の投稿で、日々の生活で手作りしている弁当をたびたび紹介している坂下。この日はリクエストされたという特製の「豚カツ弁当」を紹介した。
「豚カツ」「千切りキャベツ」「万願寺とうがらしのおかか和え」「ゴボウサラダ」「明太子入り卵焼き」「椎茸のチーズ焼き」と、多彩なおかずが曲げわっぱにぎっしり詰め込まれ、食べ応え満点の弁当になっている。
コメント欄には「すげ〜うまそう」「これは旨い！」「さすがです」「カツは嬉しいですね〜」「今日も最高のお弁当ですね」など称賛する声が寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女（17）、10年12月に長男（14）が誕生している。