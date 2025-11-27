少し歩くだけで、野生のエゾシカやキタキツネにも遭遇！大興奮のMC藤井隆と井上咲楽が今回訪れているのは、北海道東部に位置する別海町。

11月23日（日）に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、そんな広大な大自然のなかで愛を育むカップル！？ かと思いきや……。

「雪印メグミルク 別海工場」の総務課に務める夫の住まいは１DK。歯磨きも、食器もひとり分だけ。

しかも、部屋の一角には、妻との写真や手紙、もらったプレゼントなど、“妻関係”のものを飾ったコーナーが！「なんか幸せな気分をたまに味わって」いるのだという。 では、妻はいったいどこに！？

妻の所在地は、東京都心から南におよそ180kmに位置する伊豆諸島・三宅島。そう、ふたりの間は移動距離にして1,500km、移動時間にして10時間も離れているのだ。

妻の職業は、東京都職員で造園職。島全体が国立公園である三宅島の、公園整備や改修工事を担当しているという。 そんな超遠距離別居婚というだけで、いろいろと心配してしまいそうだが、結婚にたどり着くまでもいろいろと危機が……。そんなエキサイティングな新婚トークを、『べつかい乳業興社』のロビーからお届け！

■危機その１

いきなりの東京⇔北海道に、号泣の妻！

出会いは５年前。夫が大学２年生、妻が大学４年生の時のアルバイトがきっかけで交際をスタートさせたふたり。その半年後には、妻が東京都職員として都内で勤務することになり、先に社会人となった。のちに、夫は雪印メグミルクに就職が決定。互いに社会人になったことで、都内で同棲♪ と思いきや……

お店で涙が止まらなくなった妻！ さあ、どうする!?

■危機その２

やっぱり淋しい……暗い表情の妻！

こうして、東京と別海町の遠距離恋愛がスタート。

しかし、３ヶ月たった頃……

毎日やりとりをしているビデオ通話での妻の表情が……暗い？

そこで夫は、釧路空港から飛行機に飛び乗りすぐに東京へ！ 妻、どうなる！？

■危機その３

まさかの……浮気疑惑の妻！

前回の危機も円満に解決したのも束の間---

それから2ヵ月後……最大の危機が訪れる。

ある日のビデオ通話でのこと。

いつもなら、画面をお互いを見ながら話しているのに、スマホを片手にタップしながら、なぜか片手間のように話す妻。

夫の頭によぎったのは「ライバルが現れたんじゃないか？」という疑惑だ。

MCふたりが全力否定するも……

と、衝撃の告白！

夫の同僚であるメグミルクメンバーに囲まれ、妻にとって完全アウェーの収録現場は

シーン……。

やはりその頃、夫との距離に弱っている妻の心の隙間に言い寄ってきた男性の存在がいたのだ。

しかし、焦った夫がとった行動で、改めてこれからもずっと一緒にいたいと愛を再確認した妻なのだった。

こうして、ピンチを乗り越え2025年4月に結婚。今では、超遠距離の結婚生活を楽しんでいるという。

そしてラストには、サプライズで妻からの手紙が読み上げられて---

ピンチを愛の再確認のチャンスに替えて、幾度となく乗り越えてきたおふたり。笑顔いっぱいの夫婦は、とっても魅力的だ。これからも“最強のカップル”めざして、お幸せに！

11月23日（日）に放送された『新婚さんいらっしゃい』（ABCテレビ・テレビ朝日系列）は、動画無料配信サイトTVerでも配信中！