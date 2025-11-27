『緊急取調室』シリーズ史上初！“白の証明”に挑む　名優イッセー尾形が被疑者に！

本日11月27日（木）、天海祐希主演『緊急取調室』第5シーズンの第6話が放送される。

第6話では、“殺人事件”と“医師国家試験の漏洩疑惑”が同時発生。

有希子（天海）らキントリは捜査二課と協力するも、方針をめぐって正面衝突することに。さらに取調べでは、両事件に関わったと目される被疑者の“つかみどころのない受け答え”に翻弄され続け…。

この“暖簾に腕押し”状態の被疑者をイッセー尾形が体現。異例の取調べ劇が展開されていく。

◆シリーズ史上初！キントリが“白”を証明!?

医師国家試験問題の印刷も請け負う印刷会社の営業部長が殺され、部下である契約社員・山田弘（イッセー尾形）が被疑者として連行されるところから始まる第6話。

捜査が始まると、同社の役員・蓮沼芳彦（近藤公園）の供述から、山田が被害者から「いじめを受けていた」ことが判明。凶器も山田が使用していたパソコンのコードだったことから、怨恨による殺人の線が濃厚になる。

しかも畳み掛けるように、山田が医師国家試験の漏洩疑惑にも関与している可能性が浮上。キントリは両事件を解決すべく、立ち上がるのだが…。

山田への取調べはまるで、とんち問答。自らの言葉でハッキリと罪を認めるわけでも、否認するわけでもない――雲をつかむような会話が延々と続き、さすがの有希子も困惑の色を隠せない。

そんななか、彼らは何気ない供述のピースをもとに、山田が“白”かもしれないと直感。そうしてシリーズ史上初！“白を証明する取調べ”へと転じ、勝負をかけることに。

はたしてキントリは、白とも黒ともつかぬ被疑者の胸に秘められた真実をつかみ取ることができるのか。かつてない戦いの行方から目が離せない。

◆イッセー尾形、天海の一言に歓喜！

演じる人物の息づかいまでもリアルに伝わる圧巻の表現力で人々を魅了し続ける名優、イッセー尾形。日本における一人芝居の第一人者でもある彼が、今回は他者との会話なくしては成り立たない取調べ劇で天海と濃密な初共演を果たす。

天海と初めて顔を合わせたイッセーは、「天海さんはとっても素直で、分け隔てのない直球型。『イッセーさんはどこまでがお芝居なのか分からなくて、気が抜けないです』みたいなことをおっしゃってくださって、すごくうれしかったです。まさに、そこが私のやりたいところですので」と歓喜。「素晴らしい出会いでした」と力を込めた、天海との胸躍る芝居合戦は必見だ。

さらに今回は、1980年代に放送された伝説のオーディション番組『お笑いスター誕生!!』で世に出るキッカケを共につかんだ盟友・でんでん（菱本進役）とも取調室で対峙。息ぴったりの芝居を繰り広げる。

「でんでんとの共演はとっても久しぶりだったので、エキサイティングでした！ 互いに年を取ったなあ、と。それが喜びでした」と、イッセーは撮影時をしみじみと振り返っている。

また、同じく取調室では、舞台『ART』（2023年）でタッグを組んだ小日向文世（小石川春夫・役）とも再共演。「小日向さんは毎日舞台で一緒だったので、戦友みたいなもんですから、ここはどこか…と、一瞬混乱してしまいました」と、独自の表現で喜びをにじませるイッセー。揺るぎない信頼感で結ばれた2人の新たな掛け合いにも注目だ。

◆イッセー尾形（山田弘・役）コメント

出演オファーを頂戴した時、「私は浮くな」と思いましたが、都築プロデューサーからありがたくご指名いただきましたので、お受けしました。撮影現場は若者とベテランのコンビネーションが素晴らしく、抜群のテンポでした。

中でも、でんでんとの共演はとっても久しぶりだったので、エキサイティングでした！ 互いに年を取ったなあ、と。それが喜びでした。また、小日向文世さんは毎日舞台で一緒だったので、戦友みたいなもんですから、ここはどこか…と、一瞬混乱してしまいました。

天海祐希さんとは初対面でしたが、素晴らしい出会いでした。天海さんはとっても素直で、分け隔てのない直球型。「イッセーさんはどこまでがお芝居なのか分からなくて、気が抜けないです」みたいなことをおっしゃってくださって、すごくうれしかったです。まさに、そこが私のやりたいところですので。

キントリファンの皆さま、たまにはこういう回もいいかなと、どうか広い心で第6話をお楽しみください！