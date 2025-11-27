京成電鉄は、成田空港から都心へのアクセスを担う「京成スカイライナー」の片道乗車券と、東京観光に便利な「Tokyo City Pass (通常版)」をセットにした新商品を2025年11月27日(木)より発売します。スカイライナーに東京スカイツリーなどの人気スポット入場券や、東京メトロ・都営地下鉄の乗り放題チケットを組み合わせたことにより、成田空港到着後すぐにスムーズでお得な東京観光が可能。訪日外国人だけでなく、国内在住者も利用できます。

成田空港から都心へ最速36分、移動も観光もこれ1枚

「Tokyo City Pass」と「スカイライナー」がセットに

今回登場するのは、東京の主要な観光スポットや地下鉄乗り放題がセットになった「Tokyo City Pass」に、成田空港と都心を結ぶ「京成スカイライナー」の片道チケットが加わったお得なセット商品です。

スカイライナーを利用することで、成田空港到着から最速36分で都心へ移動し、そのままスムーズに東京観光をスタートできるプレミアムな体験が提供されます。なお、この商品はインバウンドだけでなく、日本に住んでいる人も利用可能です。

【参考】

顔認証で京成「スカイライナー」に乗車 AI活用した新サービスがいよいよ登場 混雑緩和に期待（※2025年1月掲載）

https://tetsudo-ch.com/12995301.html

価格とセット内容

チケットは有効期間（24時間〜72時間）に合わせて3種類が用意されており、旅程に応じて自由に選択できます。

セットに含まれる内容は以下の通りです。

・選択制スポット：東京スカイツリーや東京タワーなどの３つのから1つを選択

・周遊スポット：浅草寺での体験や銭湯など、対象の5施設を各1回利用可能

・Tokyo Subway Ticket：東京の地下鉄（東京メトロ・都営地下鉄）が乗り放題

・特典スポット：東京豊洲 万葉倶楽部の割引など

・京成スカイライナー：片道乗車券・特急券

選べる観光スポットと地下鉄乗り放題

選択施設は東京のランドマークのうち１つを選択

「選択制スポット」では、以下の3つの施設から1つを選んで入場できます。

・東京スカイツリー 天望デッキ

・東京タワー メインデッキ

・六本木ヒルズ・東京シティビュー



東京スカイツリー（写真:PIXTA）

銭湯やグルメもなどの５施設全てを各1回楽しめる「周遊スポット」

「周遊スポット」は、なんと以下の全5施設をそれぞれ1回ずつ利用できます。これらをすべて利用した場合の総額は4,700円相当となり、大変お得です。

・RED TOKYO TOWER：1時間お試しチケット（通常2,300円）

・東京ドームシティ アトラクションズ：カラオケ付観覧車ビッグ・オー（通常1,000円）

・寿湯（稲荷町駅）：銭湯・サウナ・タオル付き（通常1,000円）

・浅草寺：線香をあげる体験（通常200円）

・つきじ丸武（築地駅）：焼き玉（通常200円）

「Tokyo City Pass（通常版）＋京成スカイライナー」概要

「Tokyo City Pass（通常版）＋京成スカイライナー」は、以下がセットになった商品です。

・鉄道利用：京成スカイライナー（片道 乗車券・特急券）＋Tokyo Subway Ticket（地下鉄乗り放題）

・選択制スポット（3つから1施設を選択）

・周遊スポット（5施設を各1回利用可）

・クーポン（東京豊洲 万葉倶楽部 割引）がセットになった「Tokyo City Pass（通常版）＋京成スカイライナー」

2025年11月27日(木)から発売開始、東京シティパスのWebで販売

価格：24時間6,400円・48時間7,300円・72時間 8,100円

成田空港から都心へ最速36分で移動できる「スカイライナー」と、東京の魅力を網羅した「Tokyo City Pass」が一つになった本商品 。移動手段と観光・地下鉄チケットを個別に手配する手間が省けるだけでなく、スムーズに旅をスタートできる点が最大の魅力です。

訪日外国人ゲストのアテンドはもちろん、国内在住の方が改めて東京の魅力を再発見する旅にも最適です。次の休日は、この新しいパスを使って、快適でお得な東京観光に出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：京成電鉄・東京メトロ）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）