6000Ëü±ß¤Î¥À¥¦¥ó¹¹²þ¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ï2²¯4000Ëü±ß¡¡¡Öº£Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬26Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢6000Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î2²¯4000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ëº£µ¨¤Ï21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï4.14¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤è¤ê¤â³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ºÊð¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¡£º£Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¤È¯É½¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
2019Ç¯¤Ë1Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é7Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¤Î¸ºÊð¡£³èÌö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯Êð¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÇº¤ß¤ËÇº¤ó¤À1Ç¯¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤ÈÅê¤²½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·¡¢²¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ãµ¤ëÆü¡¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤Ê¤¤¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤Î´ü´Ö¤â1¤«·î¤Û¤ÉÀß¤±¡¢¼ñÌ£¤ÎÄà¤ê¤Ê¤ÉÌîµå°Ê³°¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤òÀ°Íý¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌîµå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¸Í¶¿Åê¼ê¡£¡Ö¤Þ¤À¥×¥í7Ç¯¤·¤«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤º¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£