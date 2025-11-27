プロ野球・巨人の大勢投手が26日、契約更改交渉に臨み、倍増の1億8000万円でサインしました。（金額は推定）

「大台だと思ってない。物価が上がってるんで、1億なんて大台じゃないです」とした大勢投手。大台の基準を聞かれると「クリロナ（今季年俸300億以上）くらいじゃないですか」と笑いました。また、プライベートでも仲がいい山崎伊織投手も1億8000万円でサインしたことを知ると、「どこかで差をつけないとなという感じです」としました。

今季はライデル・マルティネス投手の加入で、守護神からセットアッパーに配置転換。62試合に登板し、8勝4敗、防御率は2.11という数字を残しましたが、奪三振率は2024年の11.85から9.05と下がったことに言及しました。

「持ち味である奪三振率とか、もっと求めていかないといけないなという感じがしました。もっとやれたな、というか、もっとやらんなアカンなという感じです」

現状に満足したくないと、自分を褒める点はなかったと話した大勢投手ですが、「ケガがなく1年間、楽しく野球ができた」と、ケガがなかったことについては喜びました。

オフには他の球種も投げられるようにしたいそう。これまではカブスの今永昇太投手と自主トレも行い、学ぶことは多かったと語りましたが、学んだからこそ、「（30代の）今永さんと同じトレーニングではダメだ」と気づきました。

「僕はもっともっと汗をかいてやらないといけない」

WBC出場を目指し、侍ジャパンへのメンバー入りも狙う26歳右腕。このオフには球種を増やしたいと意気込みました。