NPB(日本野球機構)は26日、「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」を開催。パ・リーグで最多勝利投手賞と最多三振奪取投手賞を受賞した日本ハム・伊藤大海投手が喜びを語りました。

伊藤投手は今季、27試合に先発登板し、防御率2.52、ソフトバンクの有原航平投手と並び14勝、奪三振は2位の西武・今井達也投手に17個差をつけ195奪三振の成績を挙げました。

最多勝利投手賞は2年連続2度目、最多三振奪取投手賞は初受賞となりました。

伊藤投手は隣の有原投手と並びコメントし、「もう1勝して15勝して一人で本当は取りたかったんですけど、またここに戻ってこられたって言うのはすごくうれしく思っております」と答え、会場を笑いに包みました。

196.2イニングで195奪三振の伊藤投手。「イニングと同じだけは取りたいなと思っていて、今年イニングも多く投げることが出来て、奪三振も増えてきてっていう形だったのでそこはすごく良かったなと思います」とコメントしました。

開幕からローテーションを守り抜いたことについて、「それを当たり前のようにクリアしていくって言うのが一番だと思うので、まずけがなく一年間投げられたことが良かったなと思います」と答えました。

来年に向けては、「チームとしてリーグ優勝、日本一を必ず達成できるように、その中心になれるように頑張っていきたいと思います」と力強くコメント。

最後にファンの方へ向け、「今年一年間沢山のご声援ありがとうございました。来年はファイターズの年にしたいと思うので、応援のほどよろしくお願いいたします」とコメントしました。