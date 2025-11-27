「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

ジャスティンパレスは２６日、栗東ＣＷで泉谷（レースはＣ・デムーロ）を背に半マイルの単走追い。馬なりで４Ｆ５２秒０−３７秒３−１１秒５をマークした。１週前に６Ｆから、当週は半マイルから時計を出すという調整過程は天皇賞・秋と同じ。機敏な動きで好調キープを誇示し、昨年５着のリベンジを狙う。

◆杉山晴紀調教師

−前走を振り返って。

「今までで一番いいスタートを切れたけど、この馬にとってはペースも落ち着いて、直線も詰まって、もったいないなっていう競馬だった。ただ、それでも３着。まだまだやれますね」

−１週前追いはＣ・デムーロが騎乗。

「調教だと少し掛かるけど、先週は道中も折り合っていた。無理に追っていないけど全体を通していい動きだった」

−最終追い切りもＣＷで。

「半マイルだけですが、リラックスしてノビノビと馬なりで。バランスもしっかりと起きて、いい走りをしていた」

−使った効果は。

「前走は放牧帰りだったけどいい状態で帰ってきて、かなり状態が良かった。“そこからさらに”というよりも“どれだけキープできるか”だと思っていたので、前走同様にいい状態です」

−描くレースは。

「前走のようにいいスタートを切って、ある程度いいポジションで脚をためるのが理想」

−ブリンカーもスタートに結びついているのか。

「苦しいところがないから、ゲートの中でジッとすることができる。いい状態であればいいスタートを切ってくれると思う」

−適距離は。

「Ｇ１勝ちが春の天皇賞なので長距離馬のイメージはあるけど、秋の天皇賞でもしっかり走れているので二千以上あれば大丈夫」

−最後に抱負を。

「宝塚記念、天皇賞・秋と、やっと馬券圏内に来る競馬ができました。何とか引退前にＧ１をもう一つ勝てるように頑張ります」