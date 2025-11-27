◇NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD（2025年11月26日）

日本一に輝いたソフトバンク勢が個人タイトルをジャックだ。投手、野手合わせて8部門は球団史上最多。小久保監督は「ある意味で主力の離脱で生まれた現象。それだけ力のある人がいた。カバーし合っての日本一。柳町なんか（パ・リーグのベストナイン外野手部門で）最多得票でしょ？」と晴れ舞台に集結した選手たちを誇った。

柳町は人気俳優・竹内涼真を意識し、デニムシャツに黄色のネクタイを合わせた姿で登場。最高出塁率、ベストナインの表彰を受けて、「交流戦MVPに初の規定打席到達、リーグ優勝で初タイトルに加えて日本一。本当に出来すぎのシーズンだった」と喜んだ。勝率第1位を初受賞の大関は沢村賞右腕の日本ハム・伊藤と投球論を交わし、「技術をもう一度、しっかり見つけて来季に挑みたい」と気持ちを新たにしていた。初セーブ王の杉山は焼きそばを爆食いする姿がSNSでアップされるなどリラックスした様子で「楽しかった」と笑顔だった。

このオフには楽天がメジャー帰りとなる前田、西武がDeNAから桑原を獲得し、小久保監督は「打倒ホークスで来ている」と気を引き締めていた。厳しさ増すペナントレースを制してリーグ3連覇を果たせば、再びタイトルジャックが見られそうだ。

≪2年連続最多勝の有原≫H…有原がさらなるレベルアップを誓った。2年連続で最多勝を獲得。「投げる試合でチームが勝てているのはいいこと。守備と打線の援護が必要なのでチームに感謝の賞かなと思います。防御率もそうですし、奪三振も獲りたいと思っているのでまだまだですね」。米球界移籍を含めて注目される去就については「何もないですね」と話すにとどめた。