女優の吉永小百合（80）がサポーターを務めるスキンケアブランド「五島の椿」の新テレビCMが11月27日から放送される。

今回のテーマは「保湿」で、「椿の葉 保湿水」（価格税込3800円）をアピール。「乾かないことが何より大切」と話す吉永の“保湿の習慣”を取り上げ、「肌が潤えば、心も潤うから」と、日々を丁寧に過ごす日常を描いている。

吉永は「この化粧水を使って、何度も何度もこう、肌に潤いを与えたいなっていうふうに思っているんですね。一度だけじゃなくて、5分くらいしたら、まだちょっと足りないかしらっていうと、ちょっとつけて、自分の手で優しく押さえると、そうすると何か、肌の角質層まで少しずつ入ってくれるような。特に、自然のものですからね。なお、優しいというか、そういう気持ちになります」とインタビューに答え、「使い心地については「優しく、肌が何か柔らかく優しくなっていきそうな感じがあります。少しずつつけていくことで、何ていうのかしら、乾いちゃったっていう感じにはならなくなっていきそうと思うんですね。だから、これからもずっと続けていきたいと思います」と話している。

テレビCMの楽曲には吉永が17歳の時にレコーディングした名曲「いつでも夢を」が使われる。また12月1日からCM放送を記念した「いつでも夢をキャンペーン」も展開。定番人気の「五島の椿スペシャルボックス」と、秋に新登場の「椿酵母オイルW」をセットにしたスペシャルギフトボックスの2種（特別価格税込8800円）が用意された。