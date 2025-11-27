復帰戦でいきなりアシストをマークした伊藤。（C）Getty Images

　今夏にレバークーゼンからリバプールへ鳴り物入りで移籍したドイツ代表の“天才”フロリアン・ヴィルツは、ここまでプレミアリーグでは11試合（693分）に出場して０ゴール・０アシスト。本領を発揮できていない。

　母国の超名門バイエルンのオファーを蹴って、リバプール行きを選択した経緯もあるのだろう。バイエルンの情報を発信しているアカウント『MAD ABOUT BAYERN』は、そのヴィルツと８か月ぶりに戦線に復帰したバイエルンの伊藤洋輝のスタッツを比較。11月22日のフライブルク戦で83分から今季初出場を飾り、投入から１分でアシストをマークした日本代表DFを引き合いに出し、こう綴った。

「いや、これは狂っている。ヒロキ・イトウはたった７分にプレータイムにもかかわらず、ヴィルツよりもゴール＆アシストが多い」
 
　この投稿には、「イトウはDFじゃないのか？」「復帰して１分で、即アシスト」「７分じゃない１分だ」「ヴィルツは間違ったチームに行って、立ち往生している」といったコメントが寄せられた。

　揶揄されてしまったヴィルツだが、チャンピオンズリーグでは２アシストをマークしている。

