¹â»Ô¼óÁê¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤á¤°¤ëÈ¯¸ÀÅ±²ó¤»¤º¢ªÌîÅÄÂåÉ½¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÅ±²ó¡×¤Ï¤Ê¤¼¡©½õ¤±½®Àâ¤Îº¬µò¤Ï¡Ä
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬£²£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ÈµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÅ±²ó¡×¤Èà½õ¤±½®á¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢Ìó£±Ç¯Á°¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Î³¤¾åÉõº¿¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¸«²ò¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ë¬Æü¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¤ë¤Ê¤ÉÆüÃæ´Ø·¸¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁûÆ°¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·èÃå¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£ÌîÅÄ»á¤È¤ÎÆ¤ÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òµó¤²¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀ¿¼Â¤ËÅú¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È²óÅú¡£ÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊñ³çÅª¤ÊÎÉ¤¤´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñ±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Æ¤ÏÀ¸å¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¶ñÂÎÎã¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ö¼Â¾å¤Î¡ÊÅúÊÛ¤Î¡ËÅ±²ó¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤¬ÌîÅÄ»á¤«¤é¹â»Ô»á¤Ø¤Î½õ¤±½®¤À¤È¤¹¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÎòÂå¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤äÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ±²ó¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¹ñ¤ÎÍ×µáÄÌ¤ê¤ËÅ±²ó¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊÝ¼éÁØ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÈ¿´¶¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÆü¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¤ÎÂè°ìÊó¤¬Î®¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ï¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø³°¹ñ¿Í¤À¤í¤¦¡Ù¡ØÃæ¹ñ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÌîÅÄ»á¤È¹â»Ô»á¤Ï¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ÇÀèÇÚ¸åÇÚ¤ÎÃç¡£¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÅ±²ó¡×¤Ë¤Ï°ÛÏÀ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î½õ¤±½®¤ÇÁûÆ°¤ÏÄÀÀÅ²½¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤É¤¦¤«¡£