　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比440円高の5万120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては560.93円高。出来高は9870枚だった。

　TOPIX先物期近は3383.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIX現物終値比28.00ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50120　　　　　+440　　　　9870
日経225mini 　　　　　　 50105　　　　　+430　　　182518
TOPIX先物 　　　　　　　3383.5　　　　 +16.5　　　 16250
JPX日経400先物　　　　　 30500　　　　　+100　　　　 749
グロース指数先物　　　　　 684　　　　　　+4　　　　 640
東証REIT指数先物　　売買不成立

