日経225先物：27日夜間取引終値＝440円高、5万120円
27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比440円高の5万120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては560.93円高。出来高は9870枚だった。
TOPIX先物期近は3383.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIX現物終値比28.00ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50120 +440 9870
日経225mini 50105 +430 182518
TOPIX先物 3383.5 +16.5 16250
JPX日経400先物 30500 +100 749
グロース指数先物 684 +4 640
東証REIT指数先物 売買不成立
