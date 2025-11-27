「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

２４年ダービー馬ダノンデサイルは２６日、栗東ＣＷで併せ馬を敢行。ダノンブギ（３歳１勝クラス）を前に見る形で進め、落ち着いた雰囲気で直線へ。ただ、ギアが入ると脚取りは一変。スピード感にあふれた動きで瞬時に僚馬を２馬身突き放し、６Ｆ８１秒３−３５秒３−１１秒４を計時した。どこを切り取っても“さすが”という言葉しか出てこない圧巻の走りだった。

手綱を取った安田師は「精神の乱れもなく、ストライドも大きかったです。普段の歩きを含めて競馬モードに入っていて集中力を感じています」と納得の口ぶり。１週前追い切りにまたがった戸崎圭も「少し余裕はあるのかなという感じですが躍動感のあるいい動き」と好感触だった。

前走のインターナショナルＳは、逃げた馬が２０馬身ほどのリードを取る特殊な展開。番手で運び懸命に追い掛けるも５着に終わった。ただ、鞍上が「装鞍所や返し馬でテンションが高くなっているなと感じた。追ってからの反応がドバイとは全く違った」と振り返るように、本来の姿とは大きくかけ離れたレースぶり。力を出し切れず、不完全燃焼の一戦だった。

欧州最強馬も加わり、ハイレベルな戦いが予想される大一番。真価を問われることになるが、指揮官は「海外競馬を経験したからかは分かりませんが、大人になっています。こちらの求める仕上がりでいけます」とこれまで歩んできた過程、そして愛馬の底力を信じる。もう二度と悔しい思いはしない。ダービー馬の威厳を示してみせる。