¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡Û¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¡½ÐÁö£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¡ª°µ´¬ºÇ½ª¥ê¥Ï¡¡Ä´¶µµ³¾è¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É£Ã¥Ç¥à¡¼¥í¤«¤é¤ªËÏÉÕ¤
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡¦£Ç£±¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡ËÜÄ´»Ò¤¬Ìá¤é¤º¡¢½ÐÁö¤òÊÝÎ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¿º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬£²£¶Æü¡¢·ªÅì£Ã£×¤Ç¤ÎºÇ½ª¥ê¥Ï¤Ç°µ´¬¤ÎÆ°¤¤òÈäÏª¡£µ³¾è¤·¤¿£Ã¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤«¤é¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢»²Àï¤Ø£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£³®ÀûÌç¾Þ£±£´Ãå¤«¤é¤Î¹ñÆâÉüµ¢Àï¡£¶¯Å¨¤¾¤í¤¤¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤¬¤½¤ÎÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÔ°Â¤ÎÌ¸¤Ï¡¢Ä«¤Î¸÷¤È¤È¤â¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã½ÐÁö¤òÊÝÎ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¿º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡£·ªÅì£Ã£×¤ÎºÇ½ª¥ê¥Ï¤Ç¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤ËËþ¤Á¤¿²¦¼Ô¤ÎÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î¸÷·Ê¤À¡£Ä«Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¼¿¹õ¤ÎÇÏÂÎ¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¼çÀï¤ÎËÌÂ¼Í§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ã¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥«¥é¥Ú¥ë¥½¥Ê¡¢¥Æ¥ë¥ô¥£¥»¥¯¥¹¤Î£²ºÐÇÏ£²Æ¬¤Î¸å¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££³³Ñ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢£´³Ñ¤Ç¤Ïµ¡ÉÒ¤Ë¿ÊÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ£²Æ¬¤Î´Ö¤Ø¡£»Í»èÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç£¶£Æ£¸£²ÉÃ£´¡Ý£³£µÉÃ£¸¡Ý£±£±ÉÃ£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢´ÓÏ½¤ÎºÇÀèÃå¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸«¼é¤Ã¤¿ÀÆÆ£¿ò»Õ¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£¡ÖÀè½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£´³Ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ö¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊ·°Ïµ¤¡¢¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¡¢¤¤¤¤»þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³®ÀûÌç¾Þ£±£´Ãå¸å¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤³¤³¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÎÉ²½¤¬¥¹¥í¡¼¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÍè¤Î»Ñ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ëÌÌ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áö¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë»Ä¤ëÉÔËþ¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¹ç³ÊÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Î°È¾å¤òÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿°Õ¿Þ¤À¡£¡ÖÂè»°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤¬Íß¤·¤¤¡×¡£»Ø´ø´±¤¬µá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½éµ³¾è¤ÇÀ¤³¦¤Î¹â¤ß¤òÃÎ¤ëÌ¾¼ê¤ÎÈ½ÃÇ¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¡£¾¡¤Æ¤ë´¶³Ð¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±Æ¬¤ÎÇÏ¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢Â©¸¯¤¤¡¢¼ê±þ¤¨¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡££Ã¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤¬°ú¤ÍÈ¤²¤ë¤ÈËÌÂ¼Í§¤â²Ã¤ï¤ê°Õ¸«¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿Ø±Ä¤ÎÁí°Õ¤È¤·¤Æ½ÐÁö¤Ø£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð¤ë°Ê¾å¤Ï·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤Î½©½âÇÆ¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤â´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£ÀÆÆ£¿ò»Õ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦£±¸Ä¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¶¥ÇÏ¤Ø¡£¤³¤ÎÇÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡£À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤«¤éÁ´À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿ÉñÂæ¤«¤é¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÎÂè£²¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£