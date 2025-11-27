「ひょっとして、ぶつかりおじさん？」と思った瞬間、案の定…… 30代サラリーマン風の男に二度もぶつかられた男性の怒り

人通りの多い場所で故意に体当たりをしてくる「ぶつかりおじさん」。被害の大小はさておき、その衝撃は何年経っても忘れられないものだ。

大阪府の男性（70歳〜）は、今から10年ほど前に遭遇した不快な出来事を振り返った。相手は「30歳程度のサラリーマン風の男」だったという。（文：湊真智人）

「かなりの衝撃で肩と肩がまともにぶつかった」

現場は昼過ぎの繁華街で、道幅は約3メートルと充分にあった。そこへ投稿者の前方から歩いてきたのが例の男だ。「身長175センチほどの瘦せ型」で、歩きスマホをしていたという。

道幅を考慮しても「互いにほんの少し肩をずらすだけで、スンナリすれ違えられる」と投思い、実際に避けようとした。しかし相手の男は「違った」という。

「かなりの衝撃で肩と肩がまともにぶつかった。その男は肩をずらす動作をしなかった」

そのまま突き進むとは、なんとも横柄な態度だ。投稿者も不意な激突に動揺したに違いない。だがこの激突のほんの直前、投稿者はある予感を抱いたと明かす。

「実は以前にも一度同じようなことがあり、この男のことを微かに覚えていて、『ひょっとしてぶつかりおじさん？』と思った瞬間、案の定ぶつかった」

以前にも同一人物から被害を受けていた投稿者は、相手の顔を覚えていたのだろう。しかし「あの時の男だ」と気付くのに精いっぱいで、とっさに身を避けることは叶わなかったということだ。

この一件から10年経った今も、投稿者の心には疑念と憤りが残り続けているようで、投稿末にはこう書かれている。

「何時でも何処でもこいつはぶつかっているのだろうか。何故こんなやつがいるのか今でも不思議でしょうがない」

理由はともあれ、他人に苦痛を与えて歩き去る神経は理解しがたいものがある。

