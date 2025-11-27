◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン プロアマ（２６日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

米ツアー予選会に挑戦する石川遼（カシオ）は、今大会が今季国内最終戦になる。「１００点のラウンドはここ最近１回もないけど、７０点、８０点のラウンドを続けることができている。いい結果は出せなかったけど、悪い結果にはなっていない。そこは自分としては成長できた１か月だと思う」と一定の手応えとともに今週を迎えた。

カシオワールドオープンは過去１４度の出場で、２位３回を含むトップ１０が７回。「優勝はないけど、トップ１０の回数でいうと、相性はいい大会だと思うし、イメージはいい。まずは自分のベストなゴルフをいかに４日間続けられるか。勝てるチャンスがある１人になるというところが目標」。今週も自分の課題と向き合いながらコツコツと、最善の一打を積み上げていく。

この日は白のＧ―ＳＨＯＣＫを身につけ、プロアマ戦をプレーした。「ファッションとしても楽しんでいるし、軽くて衝撃に強いので、ゴルフでガンガン皆さんにもつけてほしい」とカシオ製品をアピール。所属先が主催するホスト大会で迎える日本ツアー通算３００戦目で今季初優勝を手にし、海を渡る。