将棋の羽生善治九段（５５）が２６日、第１９回朝日杯将棋オープン戦２次予選で千田翔太八段を破り、公式戦通算１６００勝（７３１敗、勝率６割８分６厘）を挙げ、自身の最多記録を更新した。

終局後、「４０年間やってきた積み重ねが一つの形になって良かったなと思います。一つ一つ勝っていくのが非常に大変なので、その積み重ねで達成できて良かった」と喜びを口にした。歴代２位は大山康晴十五世名人の１４３３勝、３位は谷川浩司十七世名人の１４０６勝と続く。

史上３人目の中学生棋士として１９８５年にプロ入り。驚異的な速さで白星を重ね、９６年には史上初の七冠（＝竜王、名人、王座、王位、棋聖、棋王、王将＝当時）独占。２００７年には史上最年少、最速で１０００勝に到達。１９年６月には大山の記録を抜き、２２年６月には前人未到の１５００勝を達成した。

しかし、それから１６００勝までの３年半は苦労が多かった。２３年６月、日本将棋連盟会長に就任し、多忙を極めた。今年３月には順位戦でＢ級２組に降級。年度勝率は５割を切った。４月からの新年度も指し続けるのか、「進退」に注目が集まるほどだった。

４月１日に会長退任を発表。「まだ５０代。棋士として頑張りたい」と意欲を見せた。以降は１８勝１４敗と勝率５割を超える。７月には王座戦で第７２期王将戦（２３年１月開催）以来のタイトル挑戦権をかける挑戦者決定戦に進出。敗れはしたものの、８月中旬からの２か月は負けなしの５連勝と実力を発揮した。

この日の対局では本田奎六段、千田八段に連勝。２局とも序盤から時間を使いながらも丁寧な指し回しをみせた。午前中の本田戦では持ち時間（各４０分）を使い切ってからの１分将棋で逆転した。

タイトル獲得は史上最多の９９期。大台まであと１期から７年がたつ。若手が台頭する将棋界だが、未踏の荒野を歩むレジェンド棋士にとって、勝利への執念が衰えることはない。

〇…この日の朝日杯では連勝し、７期ぶりの本戦出場が決定。「本戦まで行けたのは久しぶりなので張り切って臨めたら」と意気込んだ。第９回（２０１５年度）以来、６度目の優勝を目指す。