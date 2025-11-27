◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）追い切り＝２６日、栗東トレセン

雄大なフットワークで駆け抜けた。ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は栗東・ＣＷコースでダノンブギ（３歳１勝クラス）を１馬身追走。リズム良く４コーナーを回り、残り１００メートル付近で並んだ。そこから力強さが増し、６ハロン８１秒３―１１秒４で３馬身先着。安田調教師は「程よく抱えられた状態の追い切りができたました。普段の歩き方含めて、競馬モードに入っています」と好感触を口にした。

精神面で“遊び”の部分があるタイプだが、この日は向こう正面で少し首を振る程度で、スムーズな走り。安田師は「集中力を感じています」と評価する。美浦トレセンで会見に臨んだ戸崎は、１週前追い切りについて「体に余裕もあるのかなという感じ」と振り返ったが、先週より動きの鋭さは増していた。

インターナショナルＳ（５着）以来３か月半ぶりの実戦。海外帰りはダメージが不安視されるが、１か月以上の豊富な乗り込みをこなしている。指揮官は「海外遠征帰りを意識して、早めに栗東に戻しました」と問題視していない。

東京・２４００メートルは昨年に日本ダービーを制した舞台。当時、２着馬ジャスティンミラノに騎乗していた戸崎は「並ぶ間もなくかわされた。すごく強い馬なんじゃないかと思った」と回顧する。安田師も「まずは冷静にゲートインさせられるようにだけを考えます」と意気込む。Ｇ１３勝目に向け、態勢は整った。（水納 愛美）