綾辻行人氏原作ドラマ『十角館の殺人』、地上波再放送決定 “衝撃の1行”を実写化
現代本格ミステリーの第一人者、綾辻行人（あやつじ・ゆきと）のデビュー作で、現在も続く「館」シリーズの記念すべき1作目『十角館の殺人』（講談社文庫）の実写ドラマ（全5話）が、2025年12月30日、2026年1月3日の2夜にわたって、地上波で再放送されることが発表された。
【動画】「館」シリーズ映像化第2弾、超特報映像
「館」シリーズは、『十角館の殺人』から『奇面館の殺人』まで9作の長編が発表され、全世界累計発行部数は750万部を突破。現在はシリーズ第10作にして最終作となる『双子館の殺人』の執筆が進められている。
2024年3月、巧妙な叙述トリックを全編に仕掛け、終幕近くのたった1行で真相を明らかにする劇的な手法でミステリー界に衝撃を与え、日本ミステリー史に画期的な影響を及ぼしたと評される傑作長編『十角館の殺人』が、映像化された。長年“映像化は不可能”と言われ続けてきた名著の実写映像化に、衝撃の“あの1行”をいったいどうやって映像化するのかと配信前から大きな話題となっていた。
ドラマは、2024年度のHulu年間視聴ランキングの「Huluオリジナル部門」で1位を獲得。ATP（全日本テレビ番組製作社連盟）が製作会社の社会的機能を高め制作スタッフ一人ひとりの情熱や気概に応えるために創設した『第40回ATP賞』のドラマ部門で奨励賞を受賞、アジア最大級の番組アワードである『第29回アジア・テレビジョン・アワード』の「ドラマ・シリーズ部門」にノミネートされるなど国内外で高い評価を受けた。
Huluでは『十角館の殺人』に続く「館」シリーズ実写化第2弾として、1991年に発行されたシリーズ第5作『時計館の殺人』の実写映像化を発表。映像化を期待する声が多く寄せられたシリーズ屈指の人気作を『十角館の殺人』に続き、江南孝明役を奥智哉、鹿谷門実役を青木崇高が続投し、2026年2月からHuluにて独占配信する。
さらに、Huluでは、原作者・綾辻氏と長濱ねるが対談形式で制作実現の舞台裏を語った特別番組やミステリ研究会メンバーのスペシャル座談会、“あの1行”の裏側に迫るドキュメントなどの特別コンテンツも独占配信中。
