BTS・V、巨大ビジュアルが登場 @cosme TOKYOでポップアップストア開催
7人組グループ・BTSのVがブランドアンバサダーを務めるスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」のポップアップストアが、12月10日から16日まで東京・@cosme TOKYOで開催され、Vの巨大ビジュアルが登場する。
【写真】Vがあちこちに登場！「Yunth（ユンス）」ポップアップストア
ポップアップでは、ブランドのコンセプトである「美しさが花ひらく」を体現した空間を展開する。開催期間中は、外観がVのビジュアルでラッピングされ、店内には巨大パネルが登場。Vの圧倒的な存在感とともに、進化したブランドの世界観を存分に体感できる。
会場では、ブランドを代表する人気アイテムであり、Vもお気に入りの「生VC美白美容液」や「生VAダーマ美容液」をはじめ、人気アイテムを試すことができる。さらに、ポップアップストアに来場した全員に、Yunthカラーの生花と、11月に新発売した「フュージョンクレンジング」のサンプルをプレゼント。ポップアップ限定の購入者ノベルティや、公式SNSをフォロー＆投稿すると参加できるカプセルくじなど、ポップアップストアだけの特別な企画も用意されている。
なお、イベントブースへの入場は、平日の午後7時から9時を除き、事前予約制となる。11月28日午前10時から予約が開始される。
