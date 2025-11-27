小田和正がひとりで始めた伝説の音楽特番『クリスマスの約束』初期3作品がBlu-ray化決定
小田和正がホストを務めた音楽特番『クリスマスの約束』の初期3作品（2001年、2002年、2003年）が、12月24日にBlu-rayとして発売されることが決定した。
『クリスマスの約束』は、2001年12月25日に第1回が放送されて以来、20年以上にわたって良質な音楽番組として多くの視聴者に愛されてきた。小田の「アーティスト同士がお互いを認め、称えあう」という想いのもとに始まり、2024年の放送をもってその歴史に幕を下ろした。
記念すべき第1回『クリスマスの約束 2001…きっと君は来ない』では、小田がアーティストたちに共演を呼びかける直筆の手紙を送ったものの、誰からの返事も得られず、ひとりでステージに立ち、全15曲を披露。音楽そのものに真摯に向き合う姿勢が視聴者の心を打ち、以降の伝説の幕開けとなった。
続く2002年も小田のひとりでのステージとなったが、そのひたむきな姿は大きな反響を呼び、2003年についに財津和夫、櫻井和寿（Mr. Children）、根本要（スターダスト☆レビュー）、ゆずが参加。世代を超えた音楽の力を伝え、この年を境に“年末の風物詩”として確固たる地位を築いていった。
今回発売されるBlu-rayには、それぞれの回の名演が完全収録されているほか、対象店舗ごとの購入者特典も用意されている。さらに、2005年から2007年の放送回も2026年4月22日に発売予定。長年のファンにとっては待望のリリースとなる。
■収録曲
『クリスマスの約束2001…きっと君は来ない』
01. 言葉にできない
02. 夜空ノムコウ
03. 桜坂
04. 勝手にシンドバッド
05. 真夏の果実
06. ひこうき雲
07. 春夏秋冬
08. さよなら
09. Automatic
10. Tomorrow never knows
11. クリスマス・イブ
12. Yes-No
13. ラブ・ストーリーは突然に
14. 君住む街へ
15. この日のこと
（C）TBS『クリスマスの約束2001…きっと君は来ない』
『クリスマスの約束2002』
01. この日のこと
02. クリスマス・イブ
03. 愛を止めないで
04. 僕の贈り物
05. ギブス
06. 化粧
07. Blowin' in the wind〜風に吹かれて〜
08. 海を見ていた午後
09. 秋の気配
10. First Love
11. 小さな恋のうた
12. 今日までそして明日から
13. さよなら
14. HERO
15. YES-YES-YES
16. ラブ・ストーリーは突然に
17. 伝えたいことがあるんだ
18. キラキラ
19. woh woh
20. Yes-No
（C）TBS『クリスマスの約束2002』
『クリスマスの約束2003』
01. 世界に一つだけの花
02. もらい泣き
03. 言葉にできない
04. クリスマス・イブ
05. 恋
06. 夏色
07. クリスマスの約束
08. 中央線
09. 青春の影
10. 木蘭の涙
11. チェリー
12. 言葉にできない〜タガタメ〜HERO
13. SOMEDAY
14. キラキラ
15. この日のこと
ゲスト：財津和夫、櫻井和寿（Mr. Children）、根本要（スターダスト☆レビュー）、ゆず
（C）TBS／FAR EAST CLUB INC.『クリスマスの約束2003』
