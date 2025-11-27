ゴールデンボンバー・樽美酒研二、「疲労困憊で体が悲鳴」体調不良の“検査結果”を報告
ゴールデンボンバーの樽美酒研二（44）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。ここ数日、自身の身体に起こっていた体調不良について言及した。
【図で見る】謎のじんましん…樽美酒研二の「検査結果」
11月14日の投稿で、ふくらはぎに現れたじんましんの写真を公開。「蕁麻疹はお初なもので、ちと動揺しております」とコメントし、写真には「アレルギーかな？」と添えた。続けての投稿で、「数時間経つと消えて無くなります」と説明。「とりあえず週明けにでも病院行ってきます」と報告していた。
さらに17日の投稿で、「これ酷い時の蕁麻疹です」と、背中全体に現れたじんましんの写真を公開。「いつどのタイミングで出るのかわかりません､､これじゃあ服は脱げないなと思ってます笑」「とりあえず迷惑かける前にお伝えしておきます」「気持ちが悪いとかなく、ただ痒くて眠れないみたいな感じです。運動は問題なくできてます」と明るい様子でつづり、「すいません、早めに原因突き止めます！」と呼びかけた。
そして翌18日の投稿で、血液検査をしてきたと報告。「皆さんのコメント見てると原因が不明なことが多いみたいですね､､食べ物アレルギーだと有難いのだが」「ひとまず元気なのは元気なのでいつも通り過ごします」などと説明し、「検査結果出るまでちょっと待ちですね」などとつづり、薬を処方してもらって「どうか原因がハッキリします様に」と祈っていた。
また25日、「痒いなあと思いながら嫌な予感して起きたらこんななってた笑」と、腫れているまぶたの写真を公開。「まだまだ上手く付き合いきれてないですね しかし顔に出るのは良くないなあ」と説明した。
続けてきょう26日、検査結果について報告。結果が表示された用紙を公開しつつ、「食べ物のアレルギーはゼロ」「血液検査もほぼ問題無し」「貧血、生活習慣病、肝臓膵臓も問題ない」と説明。「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした」と説明。「今年はとにかく走るのが楽しくて、週6〜7でずっと走ってる感じでしたし、睡眠に関しては眠りが浅いのが当たり前で全く気にもしてませんでした」「トレーニングの量とか人に話したことなかったし、眠りは浅いが睡眠で悩んでるわけでもなかったので気づけず、とにかく疲労困憊で体が悲鳴をあげたんではないかという感じでした。前回やり過ぎて血尿出た流れと同じですね」と伝えた。
生活リズムは「かなり楽しかった」としつつも「オフは一回立ち止まらないとけないのかなあと､､」などと吐露。なにより「結果がハッキリしてめちゃくちゃ安心してます」と伝えた。
この報告にファンからは「原因がわかって良かったですね」「楽しくおこなっている事をセーブするのは辛いと思いますが身体の声も聞いて健康第一で」「心身ともにリラックスして休息してくださいね」「相当ストイックな生活をしていたんですね」「症状がすぐ無くなる訳ではないと思うけど、原因や改善策が分かるだけでほっとするね」など、気づかいの声が多数寄せられた。
