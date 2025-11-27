¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Ï²Ô¤²¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹â¼ýÆþÆÀ¤ëµ»»Õ¤¿¤Á¡Ä ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤â¡©
¡ÖÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¡¢°ìÎ®´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡½¡½¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¿Æ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤¬¹â¼ýÆþ¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¼ï¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î»Å»ö¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ê¤Ë¿¦¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢AI¤Î»þÂå¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊTBS Podcast¡Ø¥³¥à¥®¥³¡§»ñËÜ¼çµÁ¤ò¥Ï¥Ã¥¯¤·¤í!!¡Ù2025Ç¯11·î14ÆüÇÛ¿®¡Ø¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Ï²Ô¤²¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©AI»þÂå¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ï¡É¤Ò¤È¤ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡É¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡Ù¤è¤ê¡Ë
¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ëÅÅµ¤µ»»Õ
¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤È¤Ï¡¢¹©¾ì¤ä·úÀß¸½¾ì¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤¬¡¢±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¾æÉ×¤Ê¡ÖÀÄ¤¤¶ß¡ÊBlue Collar¡Ë¡×¤Îºî¶ÈÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼ç¤ËÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÃÖ¡¢ÊÝ¼é¡¢½¤Íý¤ò¸½¾ì¤Ç¹Ô¤¦¡ÖÅÅµ¤µ»»Õ¡×¤Ê¤É¤Î¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤ÎÅÅµ¤µ»»Õ¡¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Ä¥Þ¥¯¥¢¥Ö¥ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤Ç110Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢ÅÅÃì¤ËÅÐ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ëÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÎ®¹Ô¤ê¤Î²»³Ú¤Ë¾è¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤ÎÆ°²è¤Ï¿ôÉ´Ëü²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢ZÀ¤Âå¤¬¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿¦¼ï¤ËÆ´¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤äºî¶ÈÉþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤â·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÇ¯´ÖÌó3100Ëü±ß¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë¡ÖÇò¤¤¶ß¡×¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¯»Ñ¤¬Í³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ËÃÎÅªÏ«Æ¯¤ä»öÌ³Ï«Æ¯¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Ä¥Þ¥¯¥¢¥Ö¥ë¡¼¤µ¤ó¤¬TikTok¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢µ¡Ì©»ö¹à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¾¡¼ê¤ËSNSÅê¹Æ½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤·»ë³ÐÅª¤ËÃÏÌ£¤ÇÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¸½¾Ý¤ÎÇØ·Ê
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÛ¸î»Î¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î»Å»ö¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÛ´É¹©¤ä¶õÄ´¤Î½¤Íýµ»»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼ê¤Ë¿¦¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤¬¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤â»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢µ»Ç½¿¦¤Ï°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¿¦¶È·±Îý¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¿Í¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤âÃ»´ü¤Î»ñ³Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¾©³Ø¶â¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÀ©ÅÙ¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÀßÃÖ¤ä½¤Íý¤ò¹Ô¤¦µ»»Õ¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý1600Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ¡×¤¬¡¢¸½ºßÈó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î2Æü¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¸½¾Ý¡¢AIÈ¯Å¸¤Ç½á¤¦ÆùÂÎÏ«Æ¯¼Ô¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿Íµ¤¤Î¼ÂÂÖ
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Î»Å»ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÀ¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼º¶ÈÎ¨¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï4%ÂæÁ°È¾¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20ºÐ¤«¤é24ºÐ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢2024Ç¯12·î¤Î7.5%¤«¤é2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï9.2%¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¡ÖÂçÂ´¤Î¿·¿Í¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤¬¿¦¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ChatGPT¤äGemini¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¤Ï¡¢²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤ä¥á¡¼¥ëºîÀ®¡¢¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡¢»ñÎÁºîÀ®¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·Â´¤Î¼ã¼ê¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢AI¤¬¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿Í´Ö¤ÎÉ¬Í×À¤¬Äã²¼¤·¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÏÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¤Ø¤Î½õÀ®¶â¥«¥Ã¥È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Î¾©³Ø¶â¡Ö¥Ú¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤«¤é2027Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿¦¶È·±Îý¤Ê¤É¤ÎÃ»´ü»ñ³Ê¼èÆÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤â»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿¦¶È·±Îý³Ø¹»¤Ø¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯½Õ¤Ï¡¢ÇÛ´É¹©¤äÂç¹©¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¿¦¶È·±Îý¹»¤ÎÆþ³Ø¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯¤«¤é12%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î²Ô¤®¤ÏËÜÅö¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤«
¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤¬²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î¼ýÆþ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯11·î7ÆüÉÕ¤±¤ÎNewsPicks¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¡Ø²Ô¤²¤ë»Å»ö¡Ù¤Ë²½¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤¢¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¡ÖÌë¶Ð¤â´Þ¤á¤¿½µ3Æü´Ö¡Ê24»þ´Ö¡Ë¤Î¶ÐÌ³¥·¥Õ¥È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤Æ·î¾¦100Ëü±ß¤ò¥¡¼¥×¡×¤·¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¥¨¥ê¥¢900¿ÍÃæ¤Î¥È¥Ã¥×4°Ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤ÎÇä¾å¤¬90¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÎã¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñÊ¿¶Ñ417Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ç¯Á°¤Î302Ëü±ß¤«¤é38¡ó¤Û¤É¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀè¤ÎÂçºå¤Î±¿Å¾¼ê¤Û¤É¤Î¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Åìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤Î¼óÅÔ·÷¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ÊÅìµþ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï502Ëü±ß¡Ë¡¢¢¥¿¥¯¥·¡¼ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê¸úÎ¨Åª¤ËµÒ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢·Þ¼ÖÎÁ¶â¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥Ã¥×¤â²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡Ë¡¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡Ê¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÍÍø¡Ë¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÃ¯¤Ç¤â¹â¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
AI¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤È»Ä¤ë»Å»ö
¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Î»Å»ö¤¬Á´¤Æ¾ÍèÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ³«È¯´ë¶È¡Ö¥¦¥§¥¤¥â¡×¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Ï2000Âæ¤¬Áö¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤Ç¤â»î¸³Áö¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´ë¶È¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿Í°÷¤âºï¸º¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Ë153Ëü¿Í¤Î¼Ò°÷¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó120Ëü¿Í¤¬Æ¯¤¯ÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¡¢ºÊñ¡¢ÈÂÁ÷¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ã´¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ã±¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Ï²Ô¤²¤ë¡×¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥·¥ã¡¼¥ë¶µ¼ø¤¬2025Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤»Å»ö¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
1. ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤¬Âç¤¤¤¤«¤É¤¦¤«
2. ¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤°ÅÌÛÃÎ¤¬¤É¤ì¤À¤±µá¤á¤é¤ì¤ë¤«
3. ³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤¬ËÉÙ¤«¤É¤¦¤«
4. ¸½ºß¤ÎAI¤È¿Í´Ö¤È¤ÎÇ½ÎÏº¹¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«
¤³¤ì¤é¤Î»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿ºî¶È¤ÏÂåÂØ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Íµ»¤Î¤è¤¦¤Ê°ÅÌÛÃÎ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Å»ö¤ÏÂåÂØ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
"¤Ò¤È¤ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó"¤È¤¤¤¦¿·»þÂå
¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Ë¤â´õË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤Ò¤È¤ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐAi¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖBrighte¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤äÈþ´é´ï¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êÇä¾å¹â¤Ï5²¯2600Ëü±ß¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Ï¤ï¤º¤«27¿Í¤Ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê5²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÈë·í¤Ï¡¢AI¤ÎÅ°Äì³èÍÑ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Î9³ä¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤¿¹¹ð±¿ÍÑ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSELL¡Ê¥»¥ë¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¹¹ð¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éµ»ö¤Î¼¹É®¡¢½Ð¹Æ¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Î¹©Äø¤ò¼«Æ°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖPLAUD¡Ê¥×¥é¥¦¥É¡Ë¡×¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤»öÎã¤Ç¤¹¡£¸ü¤µ¤ï¤º¤«3¥ß¥ê¤ÎÄ¶Çö·¿AI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤ÎÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬100ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó400¿Í¤Ç¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó1²¯±ß¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤äÄê´ü¹ØÆþ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥ê¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶ÈCEO¤¿¤Á¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î10²¯¥É¥ë´ë¶È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÒ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç1500²¯±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤¬AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇAI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤ÆÂç¤¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¿Í¡¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¶Ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢AI»þÂå¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ï¡¢"¤Ò¤È¤ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó"¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
