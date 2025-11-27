¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶È¯¾ÉÎ¨Ž¢10Ê¬¤Î1Ž£Ä¶°Õ³°¤Ê´¶À÷ÂÐºö
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡×¤È¡Ö»õ¼þÉÂ¡×¡£°ì¸«¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤2¤Ä¤Î¼À´µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ëÏÀÊ¸¤¬ÆüËÜÂç³Ø»õ³ØÉô¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§C-geo / PIXTA¡Ë
¡Ö¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ä¡Ä¡×»Ã¤¯¤Ö¤ê¤ËÍè±¡¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ï³¤é¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î³ÈÂç¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«´¶À÷¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËèÇ¯¡¢¹«¤Ç¤Ï¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤é¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¸ý¤ÎÃæ¡×¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯1·îÈ¯É½¡£¡Ö»õ¼þÉÂ¤Î¸¶°ø¶Ý¡×¤¬´¶À÷¤òÂ¥¿Ê
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡×¤È¡Ö»õ¼þÉÂ¡×¡£°ì¸«¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤2¤Ä¤Î¼À´µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÏÀÊ¸¤¬ÆüËÜÂç³Ø»õ³ØÉô¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë´¶À÷¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬»ý¤Ä¡ÖÆÇÁÇ¡Ê¹ÚÁÇ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê´¶À÷ÎÏ¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤Ï´¶À÷¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¡Ö¶¦ÈÈ¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¡Ê¡á²È¡Ë¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¥®·ê¡×¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤¦¡Ö¥«¥®¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬»ý¤Ä¥«¥®¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ø¥Þ¥°¥ë¥Á¥Ë¥ó¡ÊHA¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤¬·ë¹ç¤¹¤ë¡Ö¥«¥®·ê¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎºÙË¦É½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥·¥¢¥ë»À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¬»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Ã±ÆÈ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬»ý¤ÄHA¡Ê¥«¥®¡Ë¤ò»È¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÙË¦¤Î¥·¥¢¥ë»À¡Ê¥«¥®·ê¡Ë¤Ø·ë¹ç¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬¶¦ÈÈ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬»ý¤Ä¡Ö¥¸¥ó¥¸¥Ñ¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÆÇÁÇ¡Ê¹ÚÁÇ¡Ë¡×¤¬¡¢ºÙË¦É½ÌÌ¤Î¥·¥¢¥ë»À¡Ê¥«¥®·ê¡Ë¤ËºîÍÑ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿¯Æþ¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏºÙË¦¤ÎËÉ¸æ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¹¤êÈ´¤±¡¢VIPÂÔ¶ø¤ÇÂÎÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß´¶À÷¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»õ¼þÉÂ¶Ý¤Î¶¦ÈÈ¹Ô°Ù¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»õ¼þÉÂ¶Ý¤ÎÆÇÁÇ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¡¢¤´ÃúÇ«¤Ë¤âÂÎ¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¤¢¤ëºÙË¦¤Ë¤Þ¤Ç¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ëÆ¯¤¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â»õ¼þÉÂ¶Ý¤Ï¸ý¹ÐÆâ¾ïºß¶Ý¤Ç¤¹¤Î¤ÇÉ¬¤º¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï»õ¼þÉÂ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸ý¹ÐÆâ´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»õ¼þÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¢½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¤Î¼åÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ý¹Ð¥±¥¢¤¬´¶À÷Í½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤È»õ¼þÉÂ¶Ý¤Î¶ÃØ³¤Î¡ÖÌª·î´Ø·¸¡×¤òÃÎ¤Ã¤ÆØ³Á³¤È¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤ï¤«¤ì¤ÐÂÐºö¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¦ÈÈ¼Ô¡×¤ò¼å¤é¤»¤ë
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»õ¼þÉÂ¶Ý¤ò¼å¤é¤»¤ë¡Ê¿ô¤ò¸º¤é¤¹¡Ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤Î±ÉÍÜ¸»¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥é¡¼¥¯¡Ê»õ¹¤¡áºÙ¶Ý¤Î²ô¡Ë¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¡ÖÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¸ý¹Ð¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬10Ê¬¤Î1¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡×¥Ç¡¼¥¿¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ý¹Ð¥±¥¢¤¬Ã±¤Ë¡Ö¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤ª¸ý¤ÎÃæ¤¬µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦Á´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¡×ÂÐºö
¤â¤¦1¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¡ÖÂÃ±Õ¡×¤ÎÌò³ä¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÂÃ±Õ¤Ë¤Ï¡Ö»¦¶Ý¸ú²Ì¡×¡Ö½ü¶Ý¸ú²Ì¡×¡ÖÀö¾ô¸ú²Ì¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï³°Éô¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÄñ¹³¤¹¤ë¡ÖÌÈ±Ö¸ú²Ì¡×¤Ç¤¹¡£ÂÃ±Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¡×¤Î°ì¼ï¡ÊIgA¡Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ß¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÌµÆÇ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¸ý¤ÎÃæ¤òÀ¶·é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÃ±Õ¤ÎÎÌ¤È¼Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¹Ð¥±¥¢¤ÇÂÃ±ÕÁ£¤ò»É·ã¤·¤Æ¤ª¸ý¤ÎÃæ¤ò½á¤¹¤³¤È¤Ï¡¢´¶À÷¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ë¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÅ·Á³¥Ð¥ê¥¢¡×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤Î¸ú²Ì¤â½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À
»õ¼þÉÂ¶Ý¤È¤¤¤¦¶¦ÈÈ¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¡Ö´¶À÷¡×¡Ö½Å¾É²½¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼£ÎÅ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¼£ÎÅÌô¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö¥¿¥ß¥Õ¥ë¡×¤ä¡Ö¥ê¥ì¥ó¥¶¡×¡¢¡Ö¥¤¥Ê¥Ó¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìô¤Ï¡¢¿¯Æþ¤·¤¿ºÙË¦¤«¤é¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¡¢Â¾¤ÎºÙË¦¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌô¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Î¥¤¥é¥ß¥Ë¥À¡¼¥¼¡ÊNA¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¥Î¥¤¥é¥ß¥Ë¥À¡¼¥¼ÁË³²ºÞ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬¼ê°ú¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ë²ÃÀª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬½Ð¤¹¥¸¥ó¥¸¥Ñ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¡ÖÆÇÁÇ¡Ê¹ÚÁÇ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎHA¡Ê¥«¥®¡Ë¤ËºîÍÑ¤·¡¢´¶À÷ÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»õ¼þÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎÌ¤¬21¡Á28ÇÜ¤ËÁý¤¨¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤«¤é¤â¡Ö¸ý¹ÐÆâ¤ÎºÙ¶Ý¡Ê¼ç¤Ë»õ¼þÉÂ¶Ý¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹³èÀ²½¤Ï¡¢¹³¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Ìô¤ÎºîÍÑ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡×²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìô¤ÎÀµ¤·¤¤ÉþÍÑ¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìô¤ÎºîÍÑ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÍ×°ø¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï»õ¼þÉÂ¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤ËºÇÂç¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÉÝ¤¤¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»õ¼þÉÂ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶À÷¾É¡×¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬¡ÖºÇ¶²¡×¤Î¶Ý¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£»õ¼þÉÂ¶Ý¤Ï»õ·Ô¤Î¿À·Ð¤òËãáã¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢»õ¼þÉÂ¤Ç»õ¤¬¤°¤é¤Ä¤¤¤Æ¤âÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿»õ¼þÉÂ¶Ý¤ÏÓÌ³Ð¤Þ¤ÇËãáã¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë°½¡Ê¸ý½¡Ë¤µ¤¨¤â¼«³Ð¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ç¦¼Ô¤Î¤´¤È¤¯µ¤ÇÛ¤ò¾Ã¤·¤Æ¿¯½±¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»õ¼þÉÂ¤ÏÊÌÌ¾¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÉÂµ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»õ¼þÉÂ¤Îµ¤ÇÛ¤Ëµ¤¤Å¤¯ÊýË¡¤¬1¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»õËá¤¤ÎºÝ¤Î½Ð·ì¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ï½Ð·ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö»õËá¤¤òÍðË½¤Ë¤·¤¿¤«¤é¡¢»õ·Ô¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤À¡×¤Ê¤É¤È·è¤á¤Ä¤±¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÏÁ´Éô¡¢»õ¼þÉÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
½Ð·ìÎÌ¤äÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£»õ·Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡Ö¤ª¸ý¥±¥¢¡×¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºö
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÉÂµ¤¡×¤Ç¤¢¤ë»õ¼þÉÂ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤òÂ¥¿Ê¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡Ö¼åÅÀ¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤¦ÂÐºö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£»õ¼þÉÂ¤Î½Ð·ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¡Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡×»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»õ¼þÉÂ¤Ï»õ²Ê°å±¡¤Ç¼õ¤±¤ë¼£ÎÅ¡Ê¥×¥í¥±¥¢¡Ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼£¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë»õ²Ê°å±¡¤ÇÀìÌç¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤Î»õËá¤¤Ç¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤»õ¤ËÌþÃå¤·¤¿°ÀÅÙ¤Î¹â¤¤¶Ý¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¿Ê¹Ô¤ò¿©¤¤»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÁ°½Ò¤Î¡Ö¶¦ÈÈ¼Ô¤ò¼å¤é¤»¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥í¥¹¤â³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ëè¿©¸å¤ä½¢¿²Á°¤Ë¤ÏÃúÇ«¤Ê»õËá¤¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÙ¶Ý¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ëÀå¤ÎÉ½ÌÌ¤âÀå¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤Æ¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ÂÐºö¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÃ±Õ¤Î¥Ð¥ê¥¢¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ÆÂÃ±ÕÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºö¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¼êÀö¤¤¡×¡Ö¤¦¤¬¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¸ý¥±¥¢¡×¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤«¤é¼é¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ý¤ÎÃæ¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÅß¤ò¸µµ¤¤Ë¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤äÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉ¤ä¼£ÎÅ¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ä¼êÀö¤¤¡¢¤¦¤¬¤¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊµÜËÜ Æü½Ð : ÆüËÜ³Ü´ØÀá³Ø²ñÂåµÄ°÷¡¦ÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡Ë