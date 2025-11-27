KEY TO LITのYouTube動画が勢いに乗っている。SixTONES、Snow Manの同時デビューを皮切りに、メジャーデビューへの流れを生み出す場となっている「ジュニアChannel」において、KEY TO LIT動画の視聴回数が群を抜いて伸びているのだ。

（関連：【動画あり】KEY TO LITの動画再生はなぜ伸び続ける？ 大暴れしながらも“恨めない”5人ならではの面白さ）

YouTubeの王道企画を目新しくする、5人の個性とプロ意識

KEY TO LITと書いて“キテレツ”と読む彼らのモットーは、まさに“奇天烈”だ。10年以上ジュニアとして活動してきた岩粼大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光による嵐「A・RA・SHI」のカバーパフォーマンス動画を観れば、事務所の“イズム”が骨の髄まで染み込んだアイドルであることが伝わってくる。アイドルとしての王道を知り尽くしているからこそ、奇天烈な“崩し芸”を披露することができるとも言える。

YouTube動画の企画自体は、これまで多くの先輩グループが挑んできた定番の内容が多い。KEY TO LITとして最初に投稿したのも、おなじみとも言える5人旅企画だった。だが、彼らの唯一無二の個性と関係性が、企画そのものをみずみずしく更新していく。

まずは旅の行き先を「長野にしよう」と提案したのは岩粼だった。整った顔立ちに抜群の歌唱力。グループの宣材写真（※1）でセンターに立つ姿を見れば、王道アイドル然とした立ち居振る舞いを期待されるだろう。そんな岩粼が長野に行きたがった理由は、出演した番組『ラヴィット！』（TBS系）で麒麟の川島明が紹介していた「お気に入りの蕎麦屋さんが美味しそうだったから」。ところが、岩粼が目指していた蕎麦店は記憶違いだったことが後に判明。川島本人からX（旧Twitter）でツッコミが入るという、ぽわっとした一面も岩粼らしい魅力だ（※2）。そもそも旅の目的地が間違っていたという、なんとも奇天烈な展開。こうした一つひとつの場面が、アイドルのYouTube動画への期待から少しだけハミ出すのだ。

もちろん、“5人で長野へ行って蕎麦を食べて終了”というシンプルな旅になるはずもない。「長野に行くなら、バンジー（ジャンプ）がセットだよ」と言い出すのは、KEY TO LITのブレーンとも言える猪狩。最年少でありながら物怖じせず、笑いへの流れを作っていく。その流れに巻き込まれるのが井上だ。

かつて岩粼の代役としてバンジージャンプをする羽目になったこともある井上。彼も決して得意ではないが、「飛ぶしかない」となったらプロ根性でやり遂げるタイプだ。とはいえ、そんな井上の男気でピークを迎えないのが、KEY TO LITの面白さ。なぜなら、「バンジージャンプが大好き」という中村が控えているのだ。バラエティのセオリーでは、バンジー台に登れば恐怖で震えるのがお約束。しかし中村は、「早く飛びたい」と言わんばかりの満面の笑み。普段の甘いセリフやキュートな仕草からは想像できない肝の据わり方で、KEY TO LITの予定調和を崩すキーパーソンとなる。

一方で、なかなか飛べないメンバーたちはどうするか。最初は「5人の絆を深めよう」などと熱い言葉で奮い立たせようとするが、それでもダメなら負けず嫌いを刺激するために互いを容赦なく煽り合う。「早く飛べ！」「飛んでやるよ！」といったやり取りの末にジャンプし、全員で大笑い。アイドルとしては泥臭い展開だが、それがむしろ青春感を増幅させるのだ。

その泥臭さの中で光るのが佐々木のピュアさである。車中ではメンバーの好みに合わせた“おやつバッグ”を用意する甲斐甲斐しさ。各場面のオチを担うキャラクター性は、アイドルグループにとって非常に貴重。そんな佐々木を「愛しい」と表現するメンバーの姿には、観ているこちらも思わず頬がゆるむ。運動会動画で、中村が「俺はなんでコイツを恨めないんだろう」とこぼした言葉にも大いに頷いてしまった。

先輩も他グループのファンも釘付けになる、KEY TO LITの邁進

そう、KEY TO LITのメンバーは、一見それぞれが大暴れしているように見えて、決して“恨めない”のだ。それは天然な魅力もあるが、根底にある謙虚さ、真面目さ、そしてひたむきな姿勢が透けて見えるから。

初のアリーナツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL』のお疲れ様会動画では、一つひとつのエンターテインメントを“どう届けるか”に真剣に向き合う姿勢が伝わってきた。普段は思ったことをぶつけ合い、小競り合いも絶えない5人。しかし大舞台を前に“5人で作り上げる”という思いがひとつに向かっていたことに胸が熱くなる。

ライブ構成や楽曲の作詞作曲を担う猪狩の不安を受け止め、肯定し、より良くするために意見を交わしたこと。岩粼が提案した演出を「きっと良くなる」と信じて突き進んだこと。「お笑いはちゃんとやらないとね」と語る佐々木に寄り添い、何度も何度もリハーサルを重ねたこと。そして井上の提案で、「今しかできない」と地方公演ではランダムに相部屋を組み、関係値を深めていったこと……。そんな5人のライブには、SUPER EIGHTの大倉忠義、Kis-My-Ft2の千賀健永と宮田俊哉、上田竜也、A.B.C-Zの戸塚祥太、SixTONESの田中樹ら先輩もリハーサルでアドバイスを送ったり、本番を観て感想を伝えたりしており、彼らが注目を集めていることがわかる。そんな先輩の言葉がしっかり届いていると感じられる手応えは、先輩グループを推すファンにとっても頼もしいのだろう。コメント欄には、様々なグループのファンからの書き込みが目立つのも、KEY TO LIT動画の大きな特徴だ。

先輩の背中を見続けたジュニアとしての長い活動期間。そして、自らのソロツアーを経て直接アドバイスを受けた経験。さらに、「ジュニアChannel」を通じて得た視聴者の反響。彼らはその全てを糧にして、確実に飛躍していることがYouTube動画から実感できる。その成長ぶりが見ていて楽しく、さらに次の動画が楽しみになる。このままさらに勢いを強め、KEY TO LITが掲げる夢、国立競技場への道を突き進んでほしいと願いながら。

※1：https://jr-official.starto.jp/s/jr/groups/22※2：https://x.com/akira5423/status/1934234809632715035

（文＝佐藤結衣）