近年、B'zとGLAYが、あらためて自らのスター性を証明する出来事が相次いでいる。B'zは今年11月、約3年ぶりとなる最新アルバム『FYOP』をリリースし、「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得（オリコン調べ／※1）。GLAYも最新アルバムとなる2024年10月リリースのデビュー30周年記念アルバム『Back To The Pops』では、「オリコン週間アルバムランキング」で首位を記録している（オリコン調べ／※2）。B'zにとっては通算32作目のアルバム1位、GLAYにとっては通算17作目のアルバム1位で、3年ぶりの快挙となった。

こうした新作の成功に加え、過去の名曲にも再評価の波が来ている。B'zは、2009年にリリースした月9ドラマ『ブザー・ビート～崖っぷちのヒーロー～』（フジテレビ系）主題歌「イチブトゼンブ」は、当時大きな話題を呼んだ。この楽曲が今年11月の「オリコン週間ストリーミングランキング」において累積再生数1億回を突破したのだ（オリコン調べ／※3）。1億回再生突破はB'zの楽曲として初の快挙である。

また、1997年にリリースされたGLAYの代表的バラード「HOWEVER」も同様に根強い人気を示している。同曲はGLAY最大のヒット曲の一つだが、今年5月発表の「オリコン週間ストリーミングランキング」で累計再生数が1億回を超え、バンドにとって初のストリーミング再生1億回超えの楽曲となった（オリコン調べ／※4）。四半世紀以上前の楽曲が現代でも多くの人に聴かれている事実にあらためて驚かされる。

なぜB'zとGLAYの楽曲たちは、これほど多くの人に受け入れられているのだろうか。

デビュー以来、数々のミリオンヒットを飛ばし、国民的な人気を獲得した両者には、その楽曲が当時それぞれの青春時代を彩ったという世代のファンが今なお大勢いる。さらに近年では、そういったファンのみならず、若い世代にもリーチする施策が功を奏しているように思う。例えば、B'zは大型音楽フェスへの出演や他アーティストとの共演をここ数年にわたって積極的に行っており、2024年の大晦日には『第75回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）に初出場。連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）主題歌の「イルミネーション」や日本を代表するアンセム「ultra soul」などを披露し、大きな話題を呼んだ。また稲葉浩志は、ONE OK ROCKや東京スカパラダイスオーケストラのライブにサプライズ登場し、そのたびに注目を集めている。

一方のGLAYも、グローバルグループ・ENHYPENのJAYをフィーチャーした楽曲「whodunit」を制作するなど、国境や世代を超えたコラボレーションに挑戦している。こうした積極的な活動によって新たなリスナー／ファンへ訴求しているのだ。

さらに言えば、その音楽的クオリティとライブパフォーマンスの高さも大きい。両者ともメンバーは50代、60代となったが、B'zは稲葉のパワフルなボーカルと松本孝弘の卓越したギタープレイは衰えることを知らず、GLAYのエモーショナルな歌唱と演奏は、圧倒的な迫力を保っている。

また、ヒット曲の存在も強みだろう。先述したB'z「イチブトゼンブ」、GLAY「HOWEVER」をはじめとする多くのヒットソングが、カラオケやSNSを通じて歌い継がれ、こうした広がりがストリーミング累計再生1億回という偉業にも結びついたと考えられる。

B'zとGLAYの不動の人気を支えるのは、名曲の数々と、それらを輝かせ続けるパフォーマンス力だ。それに、常に挑戦を続ける貪欲さと音楽への真摯な姿勢も大きいだろう。それらが相まって、彼らの音楽は時代を超えて多くの人々の心を掴み続けている。そして、この先も彼らが歩みを止めない限り、その音楽は愛され続けるに違いない。

（文＝Z11）