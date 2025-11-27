なぜ大谷翔平のWBCでの登板に米球界で懐疑論？　元MLB名手が語った二刀流実現へのシビア見解「ドジャースも投げさせるリスクは取らない」

日本代表としてのWBC出場が決まった大谷。しかし、その起用法はいまだ不透明なままだ(C)Getty Images

果たして、ふたたび日の丸を背負ってマウンドで躍動する姿は見られるのか。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場が決まった大谷翔平（ドジャース）の起用法が注目を集めている。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

連覇が期待される侍ジャパンの陣容を考える上でも、大谷の“使い方”は重要な要素となる。仮に投打二刀流での出場が可能ならば、ドジャースと同様に先発ローテーションの一角を任せながら打線の軸に据えられる。しかし、どちらか一方（おそらく打者だけ）となれば、人選を含めた別プランを配慮しなければならない。

米球界ではWBCでの二刀流実現には懐疑的な目も向けられている。元マリナーズの名二塁手で、MLB公式メディア『MLB Network』のコメンタリーを務めているハロルド・レイノルズ氏は、大谷の出場を速報的に伝えた番組内で「投げるのかな？ たぶんDHだけになると思う」とポツり。投手としての出場に疑問を投げかけている。

「そもそも日本の投手陣は層がめちゃくちゃ厚い。ドジャース的にも投げさせるリスクは取らないはずだよ。彼には怪我のことがある。もちろん彼は本当に投げたいと思っていると思う。でも、私は投げないと思う。彼は腕（肘）を2回も痛めている。それに日本の良いムードを断ち切るようで悪いが、ドジャースとの契約はあと6億ドル分ぐらい残っているんだ。私もWBCは大好きだし、最高の大会だと思う。でもね、何かあった時にお金が払われるわけじゃない。言いたいことは分かるだろ？ 彼はドジャースにとって“宝”なんだよ」