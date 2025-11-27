巨人の岸田行倫捕手（２９）が２６日、来年３月に行われるＷＢＣで、ドジャース・大谷とバッテリーを熱望した。１５日の侍ジャパン強化試合・韓国戦（東京Ｄ）第１戦では、同点の５回に代打で勝ち越し３ランを放ち、代表入りを強烈にアピール。「成長できる場所。選手としてさらに上に行きたい気持ちが強くなった。いい経験をさせてもらえたので、そこにもう一回加わりたい」と意欲を燃やす。大谷がＷＢＣで二刀流に挑むかは未定だが「やるからには組んでみたい。見たことがないので『どんな感じなんやろ』っていう気持ちが強い」と心境を語った。

今季は８７試合出場で打率２割９分３厘。キャリアハイの８本塁打、３９打点。盗塁阻止率４割１分９厘はリーグ２位と、攻守で存在感を発揮した。この日は都内の球団事務所で契約更改に臨み、２７００万増の７０００万円でサイン。「去年のこの時期には想像していなかったシーズンになった。個人的にはいいシーズン」。笑顔は見せたが、３位に終わった悔しさは忘れてはいない。「（昨年）優勝する喜びを知ってしまったからこそ、今までよりも悔しい気持ちが強い」と、雪辱を誓った。