乃木坂４６からの卒業を発表した久保史緒里がグループの冠番組であるテレビ東京系「乃木坂工事中」（日曜・深夜０時１５分）のオフショットをアップした。

２７日までに更新したインスタグラムに「乃木坂工事中で卒業記念企画をしていただき、ラストを迎えました。これまで本当にありがとうございました。」とコメントし、公式お兄ちゃんであるお笑いコンビ「バナナマン」との３ショットを公開。番組の思い出をつづり、「そんな私に、個性を芽生えさせてくれた、乃木坂工事中という場所に感謝の気持ちでいっぱいです。久保は久保を好きになりました！」と続け、メンバーとの番組オフショットを複数枚披露した。「そして、バナナマンさん。設楽お兄ちゃんが楽しそうだったら、私まで嬉しかったなあ。いつだって本気なお兄ちゃんは格好良かったです。日村お兄ちゃんがポツリと呟く一言にたくさん笑って、たくさん救われました。『毎日がＢｒａｎｄ ｎｅｗ ｄａｙ』を好きだと言ってくださったこと、心の底から嬉しかったです。バナナマンさんがお兄ちゃんでいてくださること、あまりにも幸せでした。本当にありがとうございました。また、どこかで会えますように。」とバナナマンへ感謝の気持ちをつづった。「番組開始から１０周年という節目に立ち会うことができ、とても嬉しかったです。その歴史の９年分、たくさんの思い出ができました。数えきれない宝物をぎゅっと大切に抱えながら、新しい地でも頑張ります。改めまして、本当にありがとうございました」と、最後に感謝の気持ちをつづり、投稿を締めた。

この投稿にＳＮＳ上では「ご卒業おめでとうございます 最高の２日間になりますように。」「久保ちゃんのインスタ見て号泣中」「いっぱい思い出をありがとう」「思い出多すぎるね…本当に終わってしまうのか…」「いい写真ばかりで卒業を実感しちゃいますよ〜」「卒業を実感しちゃう」といった声が寄せられている。

久保は９月に自身の公式ブログを更新し、グループを卒業することを発表。１１月２６、２７日に横浜アリーナで卒業コンサートを開催することを明かした。