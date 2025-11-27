タレントの王林（27）が26日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。冷え性のあまり、大量の携帯用カイロを使用すると明かした。

この日のテーマは「肩凝り・冷え性・乾燥肌18の解消法」。冷えについて聞かれた王林は「私、本当に冷え性で、貼るカイロを大体1回に10個ぐらい使う」と語った。

驚く声に、背中に2枚、首に1枚、背中の骨に沿って3枚、お腹に3枚、下腹部に1枚と説明。

また、入浴の時に「冷え性だから、結構温度高めに入るんですよ。（出身の）青森、めっちゃ温度高くて、それが普通で生きてきているからそれで入っているけど、熱い温度の方が乾燥しそう」と疑問を口に。

美容医療評論家の上原恵理氏は「なります」と答え「もし、お肌の乾燥を絶対に防ぎたいんだったら、お湯の温度は34度」と語った。「入った気しない！」と悲鳴の王林に「データがあって、43度以上だと、もう皮脂がどんどん溶けてしまう。どんどん乾燥しがちになっちゃう。だから、本当の理想は37度から40度のぬるま湯につかって、体はあまり洗わない」と説明した。