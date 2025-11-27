歌手の山口かおるが26日までに自身のブログを更新。22日に行われた「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄さん『お別れの会』」へ参列しなかった理由を明かした。

山口は「久しぶりに東京に帰ってきました 神戸と広島でお仕事があり、行きは新幹線と帰りは飛行機で移動しました」と報告し「名付け親・長嶋茂雄さんのお別れ会へ行きたかったのですが、先にスケジュールが入っていたので残念 でも芸能界は、先にスケジュールが入っているのが優先なので、長嶋茂雄さんも天国から理解してくださっていると思います」と長嶋さんを思った。

さらに「私は、ご自宅まで最後のお別れに行ってお顔に触れることもでき、暫く長嶋茂雄さんのお顔を見つめられたので、それが最後の本当のお別れでした。また行くと、名前を売りに行っていると思われるのもイヤでしたので、、、」と心境を明かした。

山口は04年に日本クラウンへ移籍した際、長嶋さんに「山口かおる」と命名されていた。6月には自身のブログで「名付け親の長嶋茂雄さんのご自宅へ、、、」と長嶋さんの自宅を弔問したことを報告していた。