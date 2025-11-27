投手3冠を達成した阪神の村上頌樹投手が26日、「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」でチームに感謝の言葉を語りました。

プロ5年目の村上投手は今季、26試合に先発登板し14勝でリーグ最多勝利数。さらに144奪三振、勝率.778と高い数字を残し、投手3冠を獲得しました。

授賞式に登場した村上投手。今年はどんな一年だったか聞かれると、「3冠取れたっていうのもそうですし、チームも優勝したってことで、充実したシーズンになったと思います」とコメント。

これだけの数字が残せた要因については、「坂本誠志郎さんのリードであったり、野手のみんなが打ってくれたおかげで 最多勝、最高勝率というタイトルも取れたと思うのでそこら辺は感謝したいなと思います」と答えました。

今年の開幕試合での先発登板については、「初めてで本当に緊張しましたけど、いいピッチングしてチームが勝てたので本当に良かったと思います」とコメント。

最後にファンの皆様へ向け、「来年はチームとして連覇がかかっているのでしっかりそこを達成して、また何かしらのタイトルを取ってここに帰ってきたいなと思います」とコメントしました。