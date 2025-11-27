今日27日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、夜にはオホーツク海へ進むでしょう。低気圧からのびる前線が西日本を通過する見込みです。九州や中国、四国は昼頃から、近畿や東海、関東は夕方以降、北陸から北海道では夜は所々で雨や雷雨になるでしょう。日本海側を中心に風も強まりそうです。

今日27日 低気圧から延びる前線が通過 大気の状態が不安定に

今日27日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、夜にはオホーツク海へ進むでしょう。低気圧からのびる前線が西日本から北日本を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定になるでしょう。

今日27日 昼頃から所々で雨や雷雨

今日27日は、九州や中国、四国は次第に雲が増えて、昼頃からあちらこちらで雨や雷雨になるでしょう。近畿や東海、関東は日差しが届きますが、夕方以降は所々で雨が降りそうです。北陸や東北、北海道も日中はおおむね晴れるものの、夜は雨雲や雷雲がかかる所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨にご注意ください。



低気圧の発達に伴い、西日本の日本海側では昼頃から風が強まり、夜は東日本や北日本の日本海側でも風が強まるでしょう。

今日27日の最高気温 昨日より上昇する所も

今日27日の最高気温は、昨日26日と同じくらいか高い所が多いでしょう。鹿児島市では20℃まで上がり、昼間は上着がいらないくらいの暖かさとなりそうです。福岡市は昨日より4℃高い19℃、大阪市は昨日より3℃高い18℃の予想です。金沢市でも昨日より6℃高い19℃と昼頃は暖かいでしょう。東京都心は昨日より低いものの17℃まで上がり、昼間は日差しが心地よく感じられそうです。