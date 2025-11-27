ナイナイ矢部の妻・青木裕子、9歳次男への“ハンバーガー弁当”を披露 チキンナゲットまで手作り
お笑いコンビのナインティナイン・矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が23日、自身のインスタグラムを更新。次男（9）への手作り弁当を披露した。
【写真】青木裕子が披露した9歳次男への“ハンバーガー弁当”
青木アナは「次男のハンバーガーお弁当。初めて作ったチキンナゲットは肉団子揚げたやつになりましたがこれはこれで美味しかったようなのでよしとします」とつづり、ハンバーガーに目のピックのような飾りのついたかわいらしい見た目のお弁当の写真をアップ。
「探して買ったクリスマス柄のワックスペーパーがあまり見えていませんが、そこも自己満」ともコメントし、フォロワーからは「かわいい」などの声が寄せられた。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男を出産した。
【写真】青木裕子が披露した9歳次男への“ハンバーガー弁当”
青木アナは「次男のハンバーガーお弁当。初めて作ったチキンナゲットは肉団子揚げたやつになりましたがこれはこれで美味しかったようなのでよしとします」とつづり、ハンバーガーに目のピックのような飾りのついたかわいらしい見た目のお弁当の写真をアップ。
「探して買ったクリスマス柄のワックスペーパーがあまり見えていませんが、そこも自己満」ともコメントし、フォロワーからは「かわいい」などの声が寄せられた。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男を出産した。