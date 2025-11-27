人気インフルエンサーでタレント・なえなのが近況報告をした。

２７日までに自身のインスタグラムを更新し「最近のおれ、、。仕事もたくさんして、遊びもたくさん行って、たくさん食べて笑ってしあわせ」と投稿。ライブに訪れた際のショットや食事風景、街並みを背景にしたショットなどをアップした。

続けて「最近占いバーに行ったんだけど、今年から４年間最高に幸せになります。人生のピークですって言われて大万歳 生きてたくなくなっちゃった地獄みたいな時期もあったけど、あの経験がなかったら今感じてる一つ一つの幸せを、幸せな事だと捉えられてなかったかもしれない と最近思うんだーあの時ふんばってくれてありがとね自分 そしてあの時ふんばらせてくれたみんなもありがとう おれ、今幸せだよ」と素直な思いをつづった。

この投稿に「めっちゃ可愛いですよ」「どのなえなのちゃんの表情も全部が可愛い」「なえさんに出会えて私も今幸せ」「泣ける…一緒に幸せだよ」「いつも元気くれてありがとう！」「なんか泣いちゃう」「なえさんのおかげで皆んな幸せもらってるよ！」「こちらこそありがとう」などのコメントが寄せられている。