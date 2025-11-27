µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¡¡ºäËÜ¤È¼«¼ç¥È¥ì¡ÖÀÐÄÍ¡¢½©¹¤âÍè¤ë¤±¤É¤ï¤¤¤ï¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¡Ä¼«Ê¬¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÂÇÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¡¢ÇÜÁý¤Î£²£¶£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£º£µ¨¤Ï£´·î£³£°Æü¤Ë£±£°£°£°Æü¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢£´ÈÖ¤âÌ³¤á¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ï£²·³¤Ë¹ß³Ê¡££¸£·»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£±ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£²£±ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¸åÈ¾¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¼è¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÆâÌî¼ê¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂÇÅÀ¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÂÇÅÀ¤ò²Ô¤²¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÇÂª¤¨¤Æ³°Ìî¤òÈ´¤¯ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥Õ¤ÏÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ÍèÇ¯£±·î¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤êºäËÜ¤È¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²ÃÍ½Äê¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤±¤ÉÆ±¤¸¤Ç¤Ï¾å¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀÐÄÍ¡¢½©¹¤âÍè¤ë¤±¤É¤ï¤¤¤ï¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÌ¤È¤«¼Á¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¿§»æ¤Ë¤Ï¡ÖÂÇÅÀ¤â¤ª¶â¤â²Ô¤°¡ª¡×¤È³Ð¸ç¤òµ¤·¤¿¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë