¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡È±¿µ¤¡É¾å¾ºÃæ¡¡¤ª¤ß¤¸¤¯¡ÖÂçµÈ¡×¤Ë¥í¥Ù¥ë½õ¼ê¤Ï¾Ð´é
¡¡Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë³°¹ñÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Î¡È±¿µ¤¡É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£26Æü¤ÏÂÓÆ±ÇÏ¥ë¥Î¥Þ¥É¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¥À¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òº¸²ó¤ê¤Ç¥¥ã¥ó¥¿¡¼1¼þÈ¾¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥Ð¥Í¤ÎÍø¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥É¤Ç¼þ²ó¤·¤¿¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë»Õ¤â»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿¥í¥Ù¥ë½õ¼ê¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Á°Æü¤è¤ê¤â¾¯¤·¶¯¤á¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Æ°¤¤â¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÔ¹ç¤ÇÁá¤¯°ú¤ÍÈ¤²¤¿»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£27Æü¤Ë·èÀïÉñÂæ¤Î¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇºÇ½ªÄÉ¤¤¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥í¥ó¥¸¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö130¡×¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡£Æ±ÇÏ¤ÈÆ±¤¸¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë±¹¼Ë¡õ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¢¥¬¡¦¥«¡¼¥ó¥¹¥¿¥Ã¥º¤Î¥À¥ê¥º¤Ïº£½©¤Î³®ÀûÌç¾ÞV¡£2Æ¬¤ÎÈæ³Ó¤Î³Î¿®¼ÁÌä¡©¤¬Èô¤Ö¤ÈÆ±½õ¼ê¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¤Ï¤è¤¯¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï¡ÊÆ±2°Ì¤Î¥ª¥ó¥Ö¥º¥Þ¥ó¤òÇË¤Ã¤Æ¡Ë±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¤ò¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥À¥ê¥º¤è¤êÁ´Á³¾å¡ª¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¶¦ÄÌ¤ÎÉ¾²Á¡£¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï2000¥á¡¼¥È¥ë¤â2400¥á¡¼¥È¥ë¤â¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÆü¸å¤ËµÈÃû¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±½õ¼ê¤¬24Æü¤Ë¶¥ÇÏ¾ì¶á¤¯¤ÎÂçÔ¢º²¿À¼Ò¤Ç¤ª¤ß¤¸¤¯¤ò°ú¤¯¤È¡¢²¿¤ÈÂè18ÈÖ¤Î¡ÖÂçµÈ¡×¤¬½Ð¤¿¡ª¡ª¤¯¤¸¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤½¤¦¤Ë¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤Ã¤Æ°ú¤¤¤¿¤é¡¢1²óÌÜ¤Ç½Ð¤¿¤ó¤À¡£ÂçÀÚ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç·ë¤ó¤À¡£°¦ÇÏ¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¤é¡¢¿Ø±Ä¤Î±¿µ¤¤âµÞ¾å¾º¡£05Ç¯¥¢¥ë¥«¥»¥Ã¥È°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î³°¹ñÇÏV¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£