¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë½àÈ÷´°Î»¡¡¥ê¥º¥à½Å»ë¤Ç¥é¥¹¥È11ÉÃ4¡Ö¶¥ÇÏ¤¬¶á¤¤¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡CW¥³¡¼¥¹¤Ë¥ª¡¼¥é¤òÉº¤ï¤»¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÂè91Âå¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÅÄ»Õ¤òÇØ¤Ë¥À¥Î¥ó¥Ö¥®¡Ê3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ÈÊ»¤»ÇÏ¡£½øÈ×¤ÏÁ°¤È¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥º¥à½Å»ë¤Ç¿Ê¤á¤ë¡£4³Ñ¼êÁ°¤«¤éÍ¾ÎÏ½½Ê¬¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤ë¤ÈÄ¾Àþ¤Ç¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡£³°¤«¤éÎ½ÇÏ¤òÂª¤¨¤Æ3ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·6F81ÉÃ3¡Á1F11ÉÃ4¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆ°¤¤è¤ê¤âÊ·°Ïµ¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£½¸ÃæÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶¥ÇÏ¤¬¶á¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤¦½àÈ÷¤Ï´°Î»¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î±Ñ±óÀ¬¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëS5Ãå¡Ë¤«¤éµ¢¹ñ¸å¤Ï¸¡±Ö¤ÈÊüËÒ¤ò¶´¤ß¡¢½©¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£²¤½£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤È¤Ï¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê1Ãå¡Ë°ÊÍè¤ÎºÆÀï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡ÖÁê¼ê¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î»ÏÆ°Àï¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤ÏÆ±¤¸ÇÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Ï4ÀïÏ¢Â³¥³¥ó¥Ó¤Î¸Íºê¡£¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£YouTube¤Ë¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Í¡×¤È¤Á¤ã¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¶¯¤¤ÇÏ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÇÏ¤ò´ÉÍý¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¿´¤òËº¤ì¤º¡¢ÂÙÁ³¼«¼ã¤Ë·èÀï¤Î»þ¤òÂÔ¤Ä¡£