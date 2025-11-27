¡ÖÂÄ¹¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤µ¤ó»àµî¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¢ºå¿À¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡¡92ºÐ
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢ºå¿À¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤È25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤ËÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£92ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³°Ìî¼ê·ó°ìÎÝ¼ê¤Ç1959Ç¯¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤â½êÂ°¡£68Ç¯¤ËÅìµþ¥ª¥ê¥ª¥ó¥º¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é100ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£»Ò¶¡¤òµå¾ì¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¡¦¥·¡¼¥È¡×¤Ê¤É»üÁ±³èÆ°¤ËÎå¤ß¡¢1¥á¡¼¥È¥ë93¤ÎÄ¹¿È¤«¤é¡ÖÂÄ¹¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£74Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö6»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£75Ç¯¤Ïºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆÆ±Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤¬991»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦269¡¢101ËÜÎÝÂÇ¡¢403ÂÇÅÀ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï935»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦309¡¢205ËÜÎÝÂÇ¡¢656ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÍÆ£ÄÌÀ¤»á¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¡ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¡£»ä¤¬ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Ë¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Î½ÐÊý¤äÂÇ¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥È¥¹ÂÇ·â¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿Â»Î¡£ÌÛ¡¹¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£